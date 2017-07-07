СМИ: Трамп и Путин договорились о перемирии в Сирии

Встреча между президентами США и России на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге принесла первые результаты: Трамп и Путин договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии, сообщает агентство AP.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в пятницу, 7 июля, впервые провели личную двустороннюю встречу, которая состоялась на полях саммита стран "большой двадцатки" в Гамбурге. Еще в преддверии этой встречи сообщалось, что одной из главных тем на переговорах станет ситуация в Сирии.

Агентство AP, ссылаясь на американских официальных лиц, сообщает, что Трамп и Путин уже достигли первых результатов: они договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля. Об этом будет объявлено в ближайшее время. Источники отметили, что они не уполномочены обсуждать эту тему публично, и согласились разговаривать с AP лишь на условиях анонимности.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность, передает Интерфакс.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — сказал Путин в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он также принес извинения Абэ за опоздание из-за длительных российско-американских переговоров.