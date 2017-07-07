СМИ: Трамп и Путин договорились о перемирии в Сирии, обсудили Украину и хакеров

Встреча между президентами США и России на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге принесла первые результаты: Трамп и Путин договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии, сообщает агентство AP.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в пятницу, 7 июля, впервые провели личную двустороннюю встречу, которая состоялась на полях саммита стран "большой двадцатки" в Гамбурге. Еще в преддверии этой встречи сообщалось, что одной из главных тем на переговорах станет ситуация в Сирии.

Агентство AP, ссылаясь на американских официальных лиц, сообщает, что Трамп и Путин уже достигли первых результатов: они договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля. Об этом будет объявлено в ближайшее время. Источники отметили, что они не уполномочены обсуждать эту тему публично, и согласились разговаривать с AP лишь на условиях анонимности.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность, передает Интерфакс.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — сказал Путин в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он также принес извинения Абэ за опоздание из-за длительных российско-американских переговоров.

"Трамп поднял вопрос о вмешательстве в выборы, Путин отверг роль (России в кибератаках во время выборов в США — ИФ)", — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон американским журналистам по итогам переговоров лидеров обеих стран в пятницу, передает Интерфакс.

Как заявил госсекретарь США, Трамп "несколько раз" переходил к обсуждению этой темы с Путиным. При этом Тиллерсон отметил, что достижение общей позиции между РФ и США относительно предполагаемого вмешательства российских властей в американские выборы маловероятно.

"Вопрос о том, какие действия предпринимать (касательно вероятного вмешательства России в выборы — ИФ), остается открытым", — добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Трамп признал странной ситуацию с разжиганием русофобских настроений в США и заявил, что принимает заявления Владимира Путина на этот счет.

"Президент Трамп сказал, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта", — сказал Лавров журналистам по итогам встречи президентов РФ и США в Гамбурге.

Как отметил глава МИД РФ, отсутствие фактов "признается и теми в Конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации".

По его словам, "президент США сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда, и что он эти заявления принимает".