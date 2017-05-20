СМИ: Трамп делился с Лавровым радостью от увольнения главы ФБР

Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив "свихнувшегося" директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, "как гора упала с плеч", сообщает американская пресса.



"Я только что уволил главу ФБР. Он сбрендил, просто свихнулся, — сказал Трамп, согласно документу, который зачитал New York Times источник в Белом доме. — На меня здорово давили из-за России, теперь полегчало".



Газета сообщает, что этот зачитанный документ основан на стенографических записях состоявшегося в Овальном кабинете разговора, достоверность которого подтвердил еще один неназванный чиновник.



"Я сам не под следствием", — цитирует реплику американского президента российским гостям официальный документ.



Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как указывает New York Times, также не высказал возражений по поводу достоверности изложенного.



10 мая, на следующий день после увольнения Коми, Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.

Эта встреча уже вызвала неоднозначную реакцию на этой неделе, когда стало известно, что Дональд Трамп поделился, как сообщалось "особо секретной информацией", полученной от израильской разведки.



Путин в среду заявил, что Лавров и Кисляк не узнали никаких секретов от американского президента, и выразил готовность "предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США. Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет".

Члены Конгресса встретили предложение Путина с пренебрежением. О дальнейшем развитии этой инициативы пока ничего не известно.



Сам Трамп признал, что уволил Коми из-за того, что тот отказывался прекратить расследование ФБР, касающееся возможного сговора между членами его предвыборного штаба и агентами российского государства.



Кроме того, в пятницу издание Washington Post сообщило, что один из действующих высокопоставленных сотрудников администрации Трампа "стал представлять интерес" для текущего расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США.



Газета цитирует анонимный источник, знакомый с ходом расследования, который заявил, что речь идет о "близкой к президенту" персоне, но более никаких деталей не раскрыл. Белый дом отрицает наличие сговора между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и "агентами другого государства".



Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке: улики множатся

Дональд Трамп назвал текущее расследование, связанное с Россией, "охотой на ведьм", однако журналисты только что нашли дымящийся котёл и мётлы, упрятанные в кладовку.



Главное, что можно вынести из этих захватывающих дух историй — а их было так много на этой неделе, что не сосчитать, — так это то, что теперь мы получили новые доказательства того, что Трамп хотел уволить директора ФБР Джеймса Коми из-за того, как тот вёл связанное это расследование.



То, что это доказательство выплыло наружу как результат встречи с российскими дипломатами, один из которых является ключевой фигурой того самого расследования, придает всей этой истории еще большую пикантность.



Но это еще не все: теперь, похоже, это расследование займется не просто бывшим советником (Майкл Флинн) или главой предвыборного штаба Трампа (Пол Манафорт), а неким лицом, который в настоящий момент занимает в Белом доме высокопоставленный пост.



Если это действительно так, то это лишь вопрос времени прежде чем будут разосланы повестки в суд, и вся администрация перейдет на осадное положение.



Дональд Трамп, как сообщается, сказал своим русским гостям, что увольнение Коми было для его администрации "как гора с плеч" — из-за российского расследования.



Выходит, это была отчаянная попытка выдать желаемое за действительное.