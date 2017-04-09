СМИ: Тиллерсон в Москве будет уговаривать РФ отказаться от поддержки Асада

В ходе предстоящего на будущей неделе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, утверждает британская The Sunday Times.

В другой статье на сайте ST обвинения подтверждает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Накануне глава МИД страны Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон донесет "единую позицию" стран G7.

Визит нового главы Госдепа намечен на 11 и 12 апреля. Он пройдет на фоне резкого обострения ситуации вокруг Сирии. По данным СМИ, США в настоящее время прорабатывают версию о том, что Россия могла быть причастна к химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли по меньшей мере 80 человек. По информации телеканала CNN, Пентагон ищет доказательства того, что РФ могла либо знать о готовящейся химической атаке под руководством Асада, либо непосредственно принимала участие в атаке.

Накануне Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров обсуждали самый резонансный ответ США на эту атаку: ракетный удар по сирийскому аэродрому, откуда, по данным Пентагона, вылетел самолет с химическими боеприпасами. Россию о предстоящем ударе предупредили за два часа в связи с тем, что базу использовали и российские ВКС. Лавров в ходе разговора подчеркнул, что утверждения о применении химического оружия сирийскими войсками не соответствуют действительности, а инцидент требует тщательного расследования.

По данным The Sunday Times, Тиллерсон предъявит в Москве доказательства того, что "Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин", цитирует публикацию ТАСС. Также госсекретарь США обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия, заявив, что Москва пренебрегла своими обязательствами в этой области.

На этом моменте в своей колонке для газеты акцентирует внимание британский министр обороны Фэллон: "Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства, окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН". (Цитата по DW).

Американское агентство АР, комментируя публикацию, указывает, что такой подход Тиллерсона будет резко контрастировать с его обычной сдержанной позицией, которую дополняет нелюбовь к интервью и пространным комментариям.

В ночь на воскресенье постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что отстранение от власти Асада — главная цель Вашингтона в Сирии.