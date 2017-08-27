СМИ: террористы могут проникнуть в здание парламента Британии за пять минут

Британская полиция провела тайную проверочную операцию, в ходе которая выяснила, что террористы потенциально могут проникнуть в здание парламента Британии за пять минут. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Telegraph.

В ходе эксперимента офицеры полиции, изображая боевиков, использовали лодку, чтобы добраться до здания парламента со стороны реки. Затем они проникли внутрь и взяли штурмом палату представителей.

Как отмечает газета, потенциально такая атака могла бы привести к огромному количеству жертв среди членов парламента — до 100 человек.

В связи с этим ведомство подготовило ряд рекомендаций по усилению безопасности здания парламента. В частности, предлагается установить защитные барьеры на Темзе.

Последний крупный теракт в Лондоне произошел в июне.

Поздно вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения. Террористы были ликвидированы на месте.