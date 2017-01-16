Генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) Алекс Янгер, возглавляющий ведомство с ноября 2014 года, в своем первом публичном выступлении в этой должности использовал сведения, входящие в скандальное досье на избранного президента США Дональда Трампа, автором которого пресса называет бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Об этом ежедневной британской газете The Independent сообщили источники в органах безопасности.

В материалах для первого публичного выступления Янгера в декабре 2016 года содержались некоторые из представленных Стилом сведений, рассказали собеседники издания. В своей речи глава MI-6, опираясь на информацию о предполагаемых хакерских атаках Москвы во время президентской кампании в США, предупреждал об опасности, стоящей перед Британией и ее союзниками в Западной Европе, в особенности на фоне грядущих выборов во Франции и Германии.

Источники газеты отметили, что MI-6 располагает обширной информацией о российской угрозе, помимо досье Стила, из британских и международных источников. В то же время собеседники подчеркнули, что бывшему разведчику оказывают особое внимание, а предоставленные им данные оказались ценными.

Стил, нанятый политическими оппонентами Трампа, передал собранную информацию MI6, после чего она была распространена среди британских спецслужб, включая Центр правительственной связи (GCHQ), который поделился своей оценкой с коллегами из Агентства национальной безопасности США (NSA).

При этом, как сообщили на минувшей неделе The New York Times два собеседника, знакомых с выводами США о российских хакерских атаках, сотрудники американской разведки, подготовившие секретный доклад о предполагаемых кибератаках со стороны РФ, пришли к выводу, что британские спецслужбы одними из первых подняли тревогу вокруг взлома серверов Национального комитета Демократической партии США осенью 2015 года и предупредили своих американских коллег.

На днях журналист Дэвид Корн, еще в октябре указавший на существование скандального досье, но без подробностей, рассказал о том, что составитель компромата считал интерес российских спецслужб к Трампу частью инициированной президентом РФ Владимиром Путиным кампании по вмешательству и дискредитации системы демократических выборов в странах Запада. Это следует из интервью, проводившихся с автором досье. Впрочем, его имени Корн не назвал.

Ранее глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Трампом попавшее в прессу досье. По его словам, в ходе разговора он поведал избранному президенту, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании. Сам же Трамп, рассказывая о том же самом разговоре с Клэппером по поводу компромата, заявил, что разведка признала выдумкой изложенные в докладе факты.

Кроме того, Трамп 13 января сообщил в своем Twitter, что досье на него было собрано его политическими оппонентами, а "неудавшийся шпион боится судебного преследования", по всей видимости имея в виду Стила. На днях британская пресса сообщила, что Стил спешно покинул свой дом в Суррее на юге Англии, перед отъездом попросив своего соседа присмотреть за его котом "несколько дней".

При этом в действительности карьера Кристофера Стила в MI6 была очень успешной, отмечает The Independent. Этот разведчик получил ряд положительных отзывов и высоко ценился как британскими, так и американскими спецслужбами.

Ранее в прессу попала информация о том, что Стил, уже будучи сотрудником частного разведывательного агентства Orbis Business Intelligence Ltd, которое основал в 2009 году вместе с еще одним партнером, был нанят на работу заявочным комитетом Англии по организации чемпионата мира по футболу в 2018 году. Бывший разведчик собирал информацию о деятельности Международной федерации футбола (FIFA) и тех странах, которые наравне с Англией подали заявки на проведение ЧМ-2018. Главным направлением его разведывательной деятельности стала Россия. О результатах своей работы он сообщил Евразийскому департаменту ФБР.

За день до первой большой пресс-конференции избранного президента США, 10 января, американские СМИ сообщили о документе, в котором содержится информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Портал BuzzFeed опубликовал полную ксерокопию этого 35-страничного "досье", отмечая, что оно составлено "человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб". А телеканал CNN сообщил, что о существовании этого доклада американская разведка доложила уходящему президенту Бараку Обаме и его преемнику во время брифинга 6 января, посвященного другому вопросу — кибератакам со стороны России.

В частности, в досье утверждается, что управляющий делами Госдумы РФ Игорь Дивейкин участвовал в секретных встречах в Москве с теперь уже бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Дивейкин обсуждал российское досье с "компроматом" на соперницу Трампа, Хиллари Клинтон, но также намекнул, что у Кремля есть аналогичное досье на Трампа, сообщается в документе.

Также в досье есть сведения о компромате сексуального характера на избранного президента США. Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой, причем проститутки мочились друг на друга. Из документа следует, что Трамп настолько ненавидит Обаму, что нанял двух российских проституток, чтобы залить мочой ту кровать, на которой спал действующий американский президент.