СМИ: США запустили первую кибероперацию по защите выборов от России

Отмечается, что американские оперативники намерены сообщить подозреваемым россиянам, что их личности установлены, а деятельность отслеживается. Данная операция киберкомандования является первой известной зарубежной кибероперацией для защиты американских выборов, включая промежуточные выборы в ноябре.

В Пентагоне не сообщили, какое количество ”российских агентов” вычислено, а также способы, с помощью которых кибероперативники из Пентагона намерены уведомить, стоящих за кампанией по дезинформации подозреваемых, пишет NYT. Помимо этого, неясно, была ли информация отправлена по электронной почте, в чате или каким-либо другим способом.

Киберкомандование было создано в 2009 году, его штат и руководство подразделение делит с Агентством национальной безопасности США, добавляет газета.