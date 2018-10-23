23.10.2018, 20:21

СМИ: США запустили первую кибероперацию по защите выборов от России

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Gazeta.ru
EST
Häkker
фото иллюстративноеFoto: Grigori Sõssojev, Sputnik

Киберкомандование США проводит первую операцию против ”отдельных российских агентов”, пытаясь сдержать их усилия по распространению дезинформации с целью вмешательства в американские выборы, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников, осведомленных об операции.

Отмечается, что американские оперативники намерены сообщить подозреваемым россиянам, что их личности установлены, а деятельность отслеживается. Данная операция киберкомандования является первой известной зарубежной кибероперацией для защиты американских выборов, включая промежуточные выборы в ноябре.

В Пентагоне не сообщили, какое количество ”российских агентов” вычислено, а также способы, с помощью которых кибероперативники из Пентагона намерены уведомить, стоящих за кампанией по дезинформации подозреваемых, пишет NYT. Помимо этого, неясно, была ли информация отправлена по электронной почте, в чате или каким-либо другим способом.

Киберкомандование было создано в 2009 году, его штат и руководство подразделение делит с Агентством национальной безопасности США, добавляет газета.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что усилия по вмешательству и попытки прямого манипулирования на выборах в этом году со стороны России выглядят маловероятными. Тем не менее, попытки оказать влияние на общественное мнение путем распространения дезинформации со стороны России продолжались, позже официальные лица США заявили, что данные усилия становятся все более изобретательными и нацеленными на конкретные группы американцев, пишет газета. По мнению нынешних и бывших американских чиновников, почти все ”российские усилия” по дезинформации направлены на поляризацию политических партий к президентским выборам 2020 года, а также распространение разногласий среди жителей США

Оборонные чиновники заявили, что не планируют раскрывать личности ”российских агентов”. Тем не менее, другие должностные лица рассказали, что некоторые из них принимали участие в кампании по ”российскому вмешательству” в американские выборы президента в 2016 году.

Россия не раз отрицала вмешательство в американские выборы 2016 года.

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