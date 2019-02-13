СМИ: США увеличат контингент военных в Польше

Посол США рассказала, что речь идет о ”значительном” увеличении количества военных из США, счет которых идет на ”сотни”.

Отмечается, что польские чиновники с упором лоббировали идею создать в стране постоянную американскую военную базу. Варшава готова была выделить на ее финансирование до $2 млрд.

По словам американского посла, увеличение числа американских военных в Польше не связано с созданием базы США.

Увеличение американского военного контингента в Польше происходит на фоне новых усилий Вашингтона в Центральной Европе, поскольку американские чиновники обеспокоены тем, что Россия и Китай в последние годы закрепили свое влияние в данном регионе, говорится в материале.

Газета отмечает, что на этой неделе Госсекретарь США Майк Помпео начал турне по странам Восточной Европы с визита в Венгрию. По итогам прибытия в Будапешт американский чиновник пообещал не допустить попадания центральноевропейских государств под влияние России и Китая.