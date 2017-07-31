31.07.2017, 22:18

СМИ США: Скарамуччи уволен с поста главы пресс-службы Трампа

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bbcrussian.com
EST
СМИ США: Скарамуччи уволен с поста главы пресс-службы Трампа
Reuters / Scanpix

По сообщениям американской прессы, директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи уволен со своего поста — всего через десять дней после назначения.

Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же ославился, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег, главу администрации Райнса Прибуса и советника президента Стива Бэннона.

Репортер опубликовал тирады Скарамуччи.

Прибус и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер уволились после назначения Скарамуччи.

По сообщениям прессы, решение уволить Скарамуччи принял новый глава администрации Трампа Джон Келли. Официальное заявление об этом решении ожидается в ближайшее время.

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