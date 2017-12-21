СМИ: США готовят план нападения на КНДР

США разрабатывают план военного нападения на КНДР, чтобы заставить ее прекратить свою ядерную программу, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Белый дом ”резко” активизировал подготовку к военному решению ситуации с КНДР в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает.

Среди вариантов, которые рассматривают США, — уничтожение места запуска ракет в Северной Корее прежде, чем состоится новое испытание баллистических ракет. Также в качестве возможной цели рассматриваются оружейные склады КНДР.

В США надеются, что применение военной силы ”покажет Ким Чен Ыну, что Америка ”серьезно” настроена на то, чтобы КНДР прекратила дальнейшее развитие ядерной программы и участвовала в переговорах”

”Пентагон пытается найти варианты, которые позволят им ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание”, — сообщил один из источников.

Ранее сообщалось, что Канада и США организуют встречу противников ядерной программы КНДР.