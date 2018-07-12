12.07.2018, 13:12

СМИ сообщили об угрозах Трампа о выходе США из НАТО. Трамп же подтвердил приверженность ценностям альянса

 (56)
дополнено в 14:25
Deutsche Welle
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Geert Vanden Wijngaert, AP

Американский президент Дональд Трамп на саммите в Брюсселе мог пригрозить союзникам по НАТО выходом США из альянса, в случае, если они незамедлительно не повысят расходы на оборону до двух процентов от объема ВВП. Об этом в четверг, 12 июля, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, Вашингтон может якобы решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства не подтвердят свою приверженность цели в два процента ВВП, до которых должны возрасти к 2024 году траты государств — членов альянса на военные нужды.

В то же время два источника Reuters, предали, что угроз о выходе со стороны США не прозвучало, тем не менее тональность высказываний главы Белого дома была еще более жесткой, чем ранее, причем под огонь критики снова попала Германия, а также Испания и Бельгия.

Позже Трамп подтвердил свою приверженность ценностям Североатлантического альянса. Об этом он заявил в четверг, 12 июля, на пресс-конференции после специального заседания на саммите в Брюсселе, которое прошло при участии только членов альянса - без представителей Украины и Грузии - и было посвящено целевым показателям расходов НАТО на оборону.

По словам американского лидера, он мог бы принять решение о выходе Вашингтона из альянса без одобрения Конгресса США, однако не считает это необходимым.

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