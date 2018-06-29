29.06.2018, 08:59

СМИ сообщили о решении ЕС по антироссийским санкциям

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Gazeta.ru
EST
Kreml, Moskva, Venemaa
Kreml, Moskva, VenemaaFoto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, официальное заявление будет выпущено в ближайшее время.

Как отмечается, лидеры ЕС решили продлить санкции против России на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецки настаивает на продлении санкций ЕС в отношении России.

Как отмечалось, во время саммита ЕС в Брюсселе польский премьер назвал позицию Варшавы по данному вопросу ”очень твердой” и заявил, что экономические ограничения в отношении России должны быть продлены.

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