СМИ сообщили о решении ЕС по антироссийским санкциям

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, официальное заявление будет выпущено в ближайшее время.
Как отмечается, лидеры ЕС решили продлить санкции против России на шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецки настаивает на продлении санкций ЕС в отношении России.
Как отмечалось, во время саммита ЕС в Брюсселе польский премьер назвал позицию Варшавы по данному вопросу ”очень твердой” и заявил, что экономические ограничения в отношении России должны быть продлены.