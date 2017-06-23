СМИ сообщили о разработке США "программной бомбы" против России

Газета The Washington Post опубликовала расследование, из которого стало известно, что введенные Бараком Обамой 29 декабря новые санкции против РФ не ограничились высылкой российских дипломатов и мерами против ФСБ, ГРУ Минобороны России. Тогда новые санкции стали ответом на вмешательство в президентские выборы, в котором США до сих пор продолжают обвинять РФ.

Сейчас стало известно, что американский президент тогда распорядился подготовить и специальную секретную программу по разработке своего рода "программной бомбы" дистанционного действия. Обама подписал распоряжение найти слабые места в электронной инфраструктуре РФ. После этого предполагалось начать работы по внедрению в российскую электронную инфраструктуру этих "имплантов", чтобы в подходящий момент активизировать их и вывести из строя цифровую инфраструктуру РФ.

К тому времени, как Обама покинул Белый дом, операция по разработке секретного кибероружия находилась в начальной стадии. Решение о ее дальнейшей судьбе должен решить новый президент США Дональд Трамп. По данным The Washington Post, пока такого распоряжения не поступало.

Ответственные за разработку продукта ведомства оценивают это кибероружие как "мало контролируемое", но в то же время полагают, что оно может стать адекватным ответом на агрессию со стороны России, в частности в случае хакерских атак.

В статье говорится и о других мерах, принятых администрацией Барака Обамы в качестве реакции на сообщения спецслужб США о хакерских атаках РФ. Их цель — продемонстрировать России потенциал США в сфере информационной безопасности.

По данным издания, директор ЦРУ Джон Бреннан в августе 2016 года передал администрации Белого дома секретный доклад, в котором утверждалось, что хакерские атаки на США проводились по приказу лично президента РФ Владимира Путина. Вероятной целью называлась попытка помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить в президентской гонке.

Как отмечает WP, предполагаемое вмешательство России в форме кибератак в США воспринимают как "преступление века" и считают очень успешным нападением на американскую демократию. По словам бывшего главы аппарата Белого дома Дениса Макдоноу, действия России расценивались как нападение на самое "сердце системы", поскольку США исходят "из первостепенного принципа честности голосования".

Планы по расширению санкций

Как сообщалось, сенат США 15 июня проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана и России. Теперь законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, а затем передан на подписание Трампу.

Санкции предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

В документе также описывается новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия Конгресса.