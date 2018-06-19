19.06.2018, 21:20

СМИ сообщили о планах США выйти из Совета ООН по правам человека

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rus.delfi.ee
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Администрация США 19 июня собирается объявить о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. Также об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

Госсекретарь Майк Помпео и постпред США в ООН Никки Хейли объявят об этом решении в Вашингтоне в 17:00 по местному времени, передает Дождь.

В пресс-службе ООН Bloomberg заявили, что организация еще не получила уведомления США о выходе из Совета по правам человека. В Госдепартаменте от комментариев отказались. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал Reuters только, что Антониу Гуттериш доверяет правозащитным структурам ООН и выступает за активное участие всех стран в их работе.

Совет по правам человека был создан в 2006 году без одобрения Соединенных Штатов. В совет входят 47 государств. Представители руководства США ранее неоднократно критиковали совет за предвзятое отношение к Израилю. В частности, Хейли в 2017 году критиковала организацию за ”неустанную патологическую кампанию” против Израиля и в нанесении ущерба делу защиты прав человека и отмечала, что никакие реформы не спасут членов совета от них самих, напоминает Reuters. Агентство называет выход США из совета ожидаемым.

18 июня на заседании совета верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн осудил миграционную политику администрации Трампа, в частности практику по разделению нелегальных мигрантов с детьми. После того, как власти США решили привлекать к ответственности всех взрослых иностранцев, которые попадают в США нелегально, у них отобрали около двух тысяч детей и поместили в отдельные изоляторы.

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