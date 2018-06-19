СМИ сообщили о планах США выйти из Совета ООН по правам человека

Администрация США 19 июня собирается объявить о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. Также об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

Госсекретарь Майк Помпео и постпред США в ООН Никки Хейли объявят об этом решении в Вашингтоне в 17:00 по местному времени, передает Дождь.

В пресс-службе ООН Bloomberg заявили, что организация еще не получила уведомления США о выходе из Совета по правам человека. В Госдепартаменте от комментариев отказались. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал Reuters только, что Антониу Гуттериш доверяет правозащитным структурам ООН и выступает за активное участие всех стран в их работе.

Совет по правам человека был создан в 2006 году без одобрения Соединенных Штатов. В совет входят 47 государств. Представители руководства США ранее неоднократно критиковали совет за предвзятое отношение к Израилю. В частности, Хейли в 2017 году критиковала организацию за ”неустанную патологическую кампанию” против Израиля и в нанесении ущерба делу защиты прав человека и отмечала, что никакие реформы не спасут членов совета от них самих, напоминает Reuters. Агентство называет выход США из совета ожидаемым.