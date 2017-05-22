22.05.2017, 14:00

СМИ сообщили о гибели в Сирии российского военного советника

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Lenta.ru
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СМИ сообщили о гибели в Сирии российского военного советника
Paari nädala eest Süüria valitsusvägede poolt tagasivallutatud Palmyra linnFoto: Reuters/Scanpix

В Сирии 3 мая погиб российский военный советник Евгений Константинов из Биробиджана. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает издание ”Город на Бире” со ссылкой на Совет отделения организации ветеранов ”Боевое братство” по Еврейской автономной области.

”3 мая 2017 года, находясь на боевых позициях, в ходе ожесточенного сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ военный советник, майор российских вооруженных сил, получил ранение и не сможет отбиться от наседавших террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений”, — говорится в сообщении.

Константинову было 32 года. 7 мая его похоронили в Новосибирске. Минобороны официально еще не признало гибель офицера.

3 мая в Братске похоронили военнослужащего Богдана Деревицкого, погибшего в Сирии. Он служил в российской армии по контракту, ему было 24 года.

По официальным данным Минобороны, в Сирии за все время конфликта погибли 32 российских военнослужащих.

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