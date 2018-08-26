26.08.2018, 13:14

СМИ: София Ротару попала в реанимацию

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Gazeta.ru
EST 14
Sofia Rotaru
Sofia RotaruFoto: sofiarotaru.com

Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару попала в реанимацию в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на источники.

«Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи», — сказал источник.

Он отметил, что Ротару находится в сознании. Также источник подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным портала, певицу доставили в одну из больниц Уфы около 23.00. Сотрудникам медицинского учреждения запретили говорить о том, что Ротару находится в реанимации. Отмечается, что для оказания необходимой помощи были вызваны «лучшие» врачи, а также подготовлены «специальные условия».

Также сообщается, что у Ротару не было запланированных концертов в Уфе — она выступала на одном из корпоративов. На портале добавили, что состояние певицы ухудшилось к концу выступления, после чего ей вызвали карету скорой помощи и экстренно госпитализировали.

Информация о состоянии здоровья певицы в данный момент уточняется.

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