СМИ: Северная Корея ликвидировала свой единственный ядерный полигон

Церемония демонтажа единственного ядерного полигона КНДР состоялась в четверг в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

"Процедура ликвидации ядерных объектов на полигоне проведена в присутствии иностранных журналистов", — отмечает агентство. В частности, были уничтожены научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и различные технические постройки. Выбросов радиации в ходе подрывов не зафиксировано, передает ТАСС.

По информации агентства, власти КНДР путем подрывов уничтожили на ядерном полигоне Пхунгери по меньшей мере три подземных туннеля для испытаний атомного оружия.

"Серия взрывов стартовала в 11:00 (04:00 по восточно-европейскому времени). Первым был уничтожен туннель номер 2 в северо-восточной удаленной части полигона, еще два — в 14:17. За ними последовали подрывы казарм, наблюдательных пунктов и других наземных объектов", — информирует агентство. Последний взрыв на полигоне прогремел в 16:17.

Неясным остается, был ли взорван последний туннель, обычно обозначаемый южнокорейской и американской разведкой под номером 1.

Пхунгери является одним из ключевых для ядерной программы КНДР объектов. Именно там в период с 2006 года по 2017 год были проведены все шесть испытаний, включая термоядерную бомбу.