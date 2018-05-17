СМИ: Сергея Скрипаля начали допрашивать британские следователи

Британские следователи допрашивают экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, передает в четверг телеканал Sky news.

Следователи пытаются выяснить больше подробностей о жизни Скрипаля в Великобритании после того, как он вышел на пенсию, отмечается в сообщении. Британские правоохранительные органы намерены больше выяснить о его регулярных поездках в Лондон, за рубеж, ежемесячных встречах со своим предполагаемым куратором из MI6, передает Интерфакс.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Скрипаль в июне 2016 года посетил Эстонию, где встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе российских спецслужб в Европе.