СМИ: сбои связи в Латвии могут быть связаны с учениями "Запад-2017"

В ходе российско-белорусских учений "Запад-2017" кроме всего прочего особое внимание уделяется связи. Между тем, в Латвии в последние недели неоднократно возникали проблемы с мобильной связью. Доказательств того, что проблемы имеют внешнюю причину, нет. Тем не менее, депутаты Сейма встревожены сложившейся ситуацией, сообщает в воскресенье TV3.

На прошлой неделе глава LMT Юрис Бинде сообщил министру обороны Раймонду Бергманису о том, что в Курземе были зафиксированы сбои мобильной связи.

14 сентября на телеканале "Звезда" был показан сюжет, в ходе которого командир бригады связи Вадим Гурецкий заявил, что в рамках учений "Запад-2017" было построено 270 км радиорелейных линий связи. "Мы получаем опыт практический, для того чтобы можно было оценить готовность бригады к предстоящим учениям, посмотреть шероховатости, которые можно было потом в ходе подготовки и оставшегося времени уже отточить и отработать с нормальным качеством", — заявил он.

"Да, такая информация была. Кроме того, мы знаем, что не работал номер 112. И, по-моему, несколько дней назад были проблемы у банка. Но пока мы не получили от структур безопасности информации о том, что это может быть связано с какими-либо действиями России. В то же время никто не может исключать возможности, что во время учений могли быть какие-то попытки подобного рода", — заявил TV3 член комиссии по национальной безопасности Карлис Сержантс. Глава комиссии Солвита Аболтиня от комментариев отказалась.

По данным телеканала, Полиция безопаcности ведет проверку причин, по которым возникли перебои со связью. В LMT журналистам канала сказали, что сбои не связаны со внешними причинами.