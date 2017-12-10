10.12.2017, 19:40

СМИ: Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины

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Gazeta.ru
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Mihheil Saakašvili
Mihheil SaakašviliFoto: Sergei Poljakov, AP

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщает NewsOne со ссылкой на адвоката политика.

”Саакашвили подал в суд на Луценко. Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили направились от здания СИЗО, где он содержится, к зданию генеральной прокуратуры в центре Киева, сообщает Gazeta.ru.

Также лидер партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что Саакашвили был задержан по указу Порошенко.

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