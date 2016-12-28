Россия, Турция и Иран намерены поделить Сирию на неофициальные зоны влияния в регионах этой страны, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По информации источников агентства, сирийскому президенту Башару Асаду еще несколько лет позволят сохранять свой пост, до следующих выборов. Отмечается, что после истечения этого срока страну возглавит "менее спорный кандидат", а Асад покинет пост с гарантиями безопасности для себя и своей семьи.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но исходные позиции [сторон] изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

Кроме того, по его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция достигли соглашения по плану всеобъемлющего перемирия в Сирии.