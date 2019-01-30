СМИ: Россия тайно предложила КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

В рамках сделки Москва планирует управлять АЭС и направлять все побочные продукты и отходы обратно в Россию, чтобы исключить использование Северной Кореей станции для создания ядерного оружия. Американская разведка узнала о предложении России в конце 2018 года, утверждается в материале. Сейчас неясно, продолжают ли страны обсуждать это предложение, передает "Медуза".

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил ТАСС, что представители России не делали такого предложения Северной Корее. Посол подчеркнул, что на строительство АЭС и модернизацию энергетической инфраструктуры КНДР необходимо несколько миллиардов долларов. ”Не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка?” — сказал он.

В Госдепартаменте, Белом доме, ЦРУ и директор национальной разведки США отказались от комментариев.