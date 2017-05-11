СМИ: Россия солгала Белому дому, опубликовав фото со встречи Трампа и Лаврова

Белый дом не ожидал, что власти России разрешат государственному агентству ТАСС публиковать фотографии, сделанные в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, пишет gazeta.ru.

Фотографии со встречи, на которой присутствовал фотограф российского агентства, были опубликованы не только самим ТАСС, но и в соцсетях российского МИДа.

При этом источник в Белом доме рассказал телеканалу, что они не публиковали фото, хотя фотограф администрации и был на встрече.

”Они обманули нас. В этом проблема с русскими — они врут”, — заявил разгневанный чиновник из администрации Трампа.

Так, в соцсетях МИД России было опубликовано фото, как Трамп пожимает руку Лаврову и улыбается. При этом на некоторых фотографиях видно, что на встрече присутствовал и посол России в США Сергей Кисляк, отношение к которому в США неоднозначное из-за, как утверждается, его участия во ”вмешательстве” России в президентские выборы в США.