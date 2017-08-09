СМИ: Россия с США и Израилем провели секретные встречи по Сирии

Израиль, США и Россия провели серию секретных встреч по Сирии в столице Иордании Аммане и в одной из европейских столиц, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Haaretz.
Сообщается, что в ходе встреч обсуждалась тема прекращения огня на юге Сирии.
Издание утверждает, что переговоры были проведены за несколько дней до того, как Россия и США объявили о ”сделке”.
Отмечается, что израильская сторона в ходе встреч выражала возражение из-за присутствия Ирана в Сирии.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил со своим коллегой из США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и Ираке.
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