СМИ: Россия развернула у берегов Сирии крупнейшую группировку кораблей



Одновременно с этим, как пишет ”Коммерсант”, на российской авиабазе Хмеймим помимо ранее установленных систем ПВО развернули батарею зенитного ракетного комплекса ”Тор-М2”.

Российскую группировку усилили на фоне сообщений о том, что сирийские военные могут применить химическое оружие в провинции Идлиб. В Минобороны РФ напротив считают, что ”англоязычные специалисты” готовят инсценировку химической атаки против мирного населения. Российские военные уверены, что США могут использовать потенциальную атаку как повод для нового удара по Сирии.

В Минобороны РФ говорят, что США наращивают на Ближнем Востоке группировку носителей крылатых ракет. По данным ведомства, в регионе находится американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, эсминец USS Sullivans с 56 аналогичными ракетами и стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами JASSM.