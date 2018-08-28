28.08.2018, 13:40

СМИ: Россия развернула у берегов Сирии крупнейшую группировку кораблей

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rus.delfi.ee
EST 1
Vene sõjalaev
фото иллюстративноеFoto: Vassili BATANOV, AFP

Соединение ВМФ России в Средиземном море в августе усилили 10 боевыми кораблями и двумя подводными лодками, утверждает газета «Известия». Восемь кораблей оснащены крылатыми ракетами «Калибр». По сведениям издания, еще несколько кораблей подходят к берегам Сирии, передает Медуза.


Одновременно с этим, как пишет ”Коммерсант”, на российской авиабазе Хмеймим помимо ранее установленных систем ПВО развернули батарею зенитного ракетного комплекса ”Тор-М2”.

Российскую группировку усилили на фоне сообщений о том, что сирийские военные могут применить химическое оружие в провинции Идлиб. В Минобороны РФ напротив считают, что ”англоязычные специалисты” готовят инсценировку химической атаки против мирного населения. Российские военные уверены, что США могут использовать потенциальную атаку как повод для нового удара по Сирии.

В Минобороны РФ говорят, что США наращивают на Ближнем Востоке группировку носителей крылатых ракет. По данным ведомства, в регионе находится американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, эсминец USS Sullivans с 56 аналогичными ракетами и стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами JASSM.

Представитель Пентагона Эрик Пэйхон опроверг сообщения о наращивании военного присутствия США в Средиземноморье. ”Это не более чем пропаганда. Это неправда. Однако, это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента к действию”, — сказал он.

В апреле 2018 года правозащитники из организации ”Белые каски” заявили, что сирийские военные устроили химическую атаку в пригороде Дамаска, из-за чего погибли несколько десятков мирных жителей. После этого США нанесли серию авиаударов по позициям сирийских правительственных войск.

Минобороны РФ допускало, что химическая атака могла быть инсценировкой.

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