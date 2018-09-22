22.09.2018, 15:55

СМИ: Россия планировала тайно вывезти Ассанжа в Москву под Рождество

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bbcrussian.com
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Julian Assange
Julian AssangeFoto: Pool, REUTERS

Газета Guardian опубликовала эксклюзивный материал о заговоре российских дипломатов в Лондоне, пытавшихся содействовать вывозу Джулиана Ассанжа за пределы Британии.

Как пишет газета, в конце 2017 года был разработан план тайной эвакуации основателя сайта WikiLeaks из посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж укрывается от британских властей с 2012 года. Его должны были вывезти из здания посольства на машине с дипломатическими номерами и переправить за границу.

Имеются основания полагать, продолжает газета, ссылаясь сразу на несколько своих источников, что Ассанжа планировалось доставить в Россию, где ему не угрожала бы выдача в США. Однако план, который должен был реализован в рождественские дни прошлого года, был в конечном итоге отменен как слишком рискованный.

Подробности заговора отрывочны. Два источника, знакомых с внутренним распорядком жизни эквадорского посольства в Лондоне, указывают, что связь с российскими дипломатами поддерживалась с помощью Фиделя Нарвеза, ближайшего помощника Ассанжа и его конфидента. Нарвез до недавнего времени занимал пост эквадорского консула в Лондоне.

Согласно другому источнику газеты, в переговорах с Москвой участвовал иной посредник — неназванный российский предприниматель. В плане рассматривалась также возможность того, что Ассанж будет вывезен из Британии в Эквадор на борту торгового судна.

Нарвез в разговоре с корреспондентами газеты отрицал свое участие в переговорах с российскими дипломатами. Однако известно, что он сыграл важную роль в организации приезда Эдварда Сноудена в Москву, после того как тот в 2013 году опубликовал тысячи секретных документов американского Национального агентства безопасности. Именно Нарвез выдал Сноудену дипломатический пропуск, которым тот воспользовался при покупке авиабилета из Гонконга в Москву.

Позже президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Нарвез выдал пропуск для Сноудена без ведома правительства.

Известно также, что 15 декабря 2017 года в Лондон прибыл глава разведывательной службы Эквадора Ромми Вальехо, который должен был руководить операцией по вывозу Ассанжа. Однако за несколько дней до ее начала от операции отказались, и Вальехо отбыл обратно в Эквадор.

Согласно источникам, на которые ссылается газета, причиной отмены операции стал отказ британских властей признать дипломатический статус Ассанжа, который гарантировал бы ему неприкосновенность. Эквадорские дипломаты обратились с соответствующей просьбой к британскому Форин-офису, но ответа не последовало.

Газета пишет, что этот эпизод не был первым случаем, когда Ассанж рассматривал возможность бегства в Россию. На этой неделе агентство AP сообщило, что еще в 2010 году Ассанж пытался получить российскую визу. Он подписал доверенность на имя Израиля Шамира, который был его другом и сторонником, а затем принимал участие в передаче рассекреченных сайтом WikiLeaks американских документов московским журналистам. Шамир должен был доставить паспорт Ассанжа в российское консульство и забрать его после получения визы, говорилось в подписанном Ассанжем доверенном письме Ассанжа.

Основатель WikiLeaks является одной из центральных фигур в продолжающемся расследовании, которое ведет американский специальный прокурор Роберт Мюллер по делу о российских попытках вмешаться в исход президентских выборов 2016 года в США. В июле этого года он выдвинул обвинения против 13 сотрудников российского ГРУ, которые, по его сведениям, были причастны к взлому серверов Национального комитета Демократической партии в ходе предвыборной кампании.

В обвинительных заключениях упоминается, что после взлома более 50 тысяч похищенных документов были направлены на сайт WikiLeaks в виде зашифрованных файлов в электронных письмах, посланных из России. Ассанж отрицает факт получения таких документов.

Правительство Эквадора, как пишет Guardian, отказалось от комментариев. Российское посольство в Лондоне в пятницу опубликовало в "Твиттере" заявление, назвав публикацию в Guardian "еще одним примером кампании дезинформации в британских СМИ".

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