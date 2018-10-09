09.10.2018, 20:39

СМИ: Россия перебросила в Ливию военный спецназ

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РБК
EST
LIBYA-SECURITY
LIBYA-SECURITYFoto: Stringer, REUTERS

Россия перебросила в Восточную Ливию несколько "дюжин" военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила The Sun со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве, для поддержки военачальника Халифы Хафтара.


По данным газеты, военные занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелые вооружения. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил и источник, близкий к Минобороны. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в Восточную Ливию из частей в Подмосковье, указал он, переброска началась в последние месяцы.

Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия страны во главе с фельдмаршалом Хафтаром, российское присутствие, в частности, связано с нефтегазовыми интересами.

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