СМИ: Россия перебросила в Ливию военный спецназ



По данным газеты, военные занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелые вооружения. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил и источник, близкий к Минобороны. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в Восточную Ливию из частей в Подмосковье, указал он, переброска началась в последние месяцы.

Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия страны во главе с фельдмаршалом Хафтаром, российское присутствие, в частности, связано с нефтегазовыми интересами.