04.09.2018, 18:50

СМИ: Россия нанесла авиаудары по Идлибу

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bbcrussian.com
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СМИ: Россия нанесла авиаудары по Идлибу
Foto: OMAR HAJ KADOUR, AFP

Российская авиация, как сообщают СМИ, нанесла удары по позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Как утверждает базирующийся в Лондоне центр мониторинга прав человека в Сирии, самолеты российских Военно-космических сил во вторник совершили около 30 вылетов и нанесли удары по целям в западном Идлибе, в горах Латакии и в долине Аль-Габ.

Об ударах также сообщило поддерживающее оппозицию информационное агентство Step News. Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщило, что три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанесли 20 ударов.

Достоверных данных о погибших и раненых пока нет.

Как отмечает центр мониторинга прав человека в Сирии, это первые удары российской авиации за 22 дня.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об авиаударах по Идлибу.

"Я не располагаю, естественно, оперативной информацией о том, что делают наши военные", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Как сообщает агентство Интерфакс, он посоветовал обращаться с этим вопросом в министерство обороны.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сирийская армия при поддержке Ирана и России не должна атаковать Идлиб.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" — написал Трамп в "Твиттере".

Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Тегеран прилагает усилия по "очистке территории Идлиба от террористов с минимальными жертвами среди гражданского населения", передает агентство IRNA.

Что происходит в Идлибе

В провинции проживает около 3 миллионов человек, там же находятся, по оценке ООН, порядка 10 тысяч джихадистов из террористических организаций "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра". Обе они запрещены в России и многих других странах.

Бои за Идлиб ведутся с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Регион остается последним из крупных территориальных образований в Сирии, который не контролируется режимом Башара Асада. На территории Идлиба расположена так называемая зона деэскалации, где могут находиться боевики. Сохранение спокойной обстановки в этих зонах обеспечивается гарантами безопасности — Россией, Турцией и Ираном.

В конце августа министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит под свой контроль провинцию Идлиб и очистит ее территорию или в результате военной операции, или путем соглашения о примирении. Подобные разговоры власти Сирии ведут с конца июля.

Еще одним громким заявлением стали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что террористы должны быть выбиты из Идлиба. По словам Лаврова, они несут ответственность за жизни мирных жителей, которых используют в качестве "живых щитов". И Лавров, и его сирийский коллега Валид Муаллем сообщили о том, что повстанцы готовят химические атаки в Идлибе с тем, чтобы обвинить в их организации силы Башара Асада и спровоцировать очередное вмешательство коалиции во главе с США.

Что известно о применении химоружия в Идлибе

4 апреля 2017 года в сирийской провинции Идлиб в районе селения Хан-Шейхун было применено, как утверждают в ООН, нервно-паралитическое отравляющее вещество зарин. В ходе расследования этого инцидента эксперты из группы по сбору информации ОЗХО обнаружили свидетельства еще двух случаев применения отравляющих веществ в селении Лтамена неподалеку от Хан-Шейхуна, которые произошли 24 и 25 марта.

Совет по правам человека ООН возложил ответственность за применение химического оружия в Хан-Шейхуне на правительственные силы, придя к выводу, что в нападении участвовал самолет сирийских ВВС. Россия и Сирии категорически отвергают все эти обвинения.

В конце августа 2018 года министерство обороны России заявило, что в Идлибе готовится провокация с применением химического оружия, ответственность за которое страны Запада возложат на Дамаск. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал на заседании Совета безопасности ООН, что отравляющие вещества в Идлиб доставили сотрудники волонтерской организации "Белые каски", которых якобы обучили инсценировке специалисты британской частной военной компании Olive Group. Представители компании в разговоре с изданием "Спутник" (входит в российский государственный холдинг "Россия сегодня") отвергли эти обвинения.

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