11.07.2017, 07:45

СМИ: Россия может выслать 30 американских дипломатов

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Gazeta.ru
EST
USA ja Venemaa
фото иллюстративноеFoto: Ivan Sekretarev, AP

Москва может выслать около 30 американских дипломатов, а также наложить арест на объекты собственности США в России. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на ”Известия”.

Сообщается, что это планируется сделать в качестве зеркальных мер по вопросу об изъятой в США дипломатической собственности России.

Издание утверждает, что Россию к таким мерам подтолкнуло решение США не возвращать находящуюся под арестом посольскую собственность.

Ранее источник РИА ”Новости” в МИДе сообщал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Том Шеннон обсудят вопрос дипсобственности на следующей неделе.

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