СМИ: Россия может выслать 30 американских дипломатов

Москва может выслать около 30 американских дипломатов, а также наложить арест на объекты собственности США в России. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на ”Известия”.

Сообщается, что это планируется сделать в качестве зеркальных мер по вопросу об изъятой в США дипломатической собственности России.

Издание утверждает, что Россию к таким мерам подтолкнуло решение США не возвращать находящуюся под арестом посольскую собственность.

Ранее источник РИА ”Новости” в МИДе сообщал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Том Шеннон обсудят вопрос дипсобственности на следующей неделе.