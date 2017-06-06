СМИ: Российский Су-27 перехватил бомбардировщик США В-52 над Балтийским морем

Российский Су-27 перехватил и сопроводил бомбардировщик ВВС США В-52, летевший вдоль границы России над Балтийским морем, передает Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

”6 июня около 10:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена летящая вдоль государственной границы России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота. Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение”, — сообщили в пресс-службе Минобороны

Ранее сообщалось, что в Крыму по тревоге для проверки боевой готовности подняты в воздух дежурные пары истребителей Су-27 Южного военного округа.