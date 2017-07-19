СМИ России: заявление о Малороссии согласовано в Кремле?

"НГ", "Ведомости" о словах Захарченко: местная самодеятельность или кремлевская комбинация?

Заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о прекращении существования Украины и создании на ее месте нового государства — Малороссии, со столицей в Донецке, газеты обсуждают на первых полосах. "НГ" выдвигает версию, что такой сценарий был согласован с Москвой.

Заявление было сделано накануне очередного заседания трехсторонней рабочей группы в Минске, и, по мнению газеты, повестка мероприятия теперь может сильно измениться. И даже представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин назвал нынешнюю инициативу о Малороссии "неоднозначной", хотя после ее всестороннего обсуждения она могла бы стать и интересной, цитирует Пушилина "Независимая газета".

Предложение Захарченко, пишет издание, грозит обернуться дипломатическим скандалом. Правительства Германии и Франции — государств-гарантов Минских соглашений — уже потребовали от России негативной реакции на инициативу главы ДНР.

Источники, близкие к администрации президента России, впрочем, утверждают, что главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР обязаны согласовывать с Москвой свои шаги, поскольку от нее критически зависят. Однако с кем именно в этот раз согласовывал свои заявления Захарченко, остается неясным.

Глава Центра политической коньюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что к политике инициатива Захарченко вообще не имеет отношения. "Проект выдвинут писателями и блогерами, близкими к руководству ДНР. В самом руководстве его многие считают несогласованным".

Между тем глава МИД Украины Павел Климкин усмотрел в происходящем желание Кремля действовать в Донбассе по тому же сценарию, по которому произошло отделение Абхазии от Грузии.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов называет Захарченко "опытным политиком", и считает, что делать такие заявления без согласования с Москвой, да еще перед встречей в Минске трехсторонней контактной группы, мог бы только недалекий человек.

Вполне возможно, что глава ДНР просто запутался в согласованиях в башнях Кремля, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "То, что его заявление согласовано с кем-то в Москве, очевидно. А вот с кем — большой вопрос, — заявил эксперт. — Задумка же, видимо, была такова: давайте напугаем Запад, покажем, что если вы не пойдете на уступки, появится Малороссия Захарченко".

"Ведомости" в редакционном комментарии пишут, что от поддержки проекта "Малороссия" сразу же отказались и в Кремле, и даже в самопровозглашенной ЛНР. "Судя по скорости и громкости окриков из Москвы, идея провозглашения Малороссии больше похожа на местную самодеятельность, чем на кремлевскую комбинацию, что оставляет открытым вопрос о контроле Москвой ситуации в Донецке", — комментирует газета.