СМИ России: задержание читавшего Гамлета ребенка уже не удивляет

В обзоре российских СМИ:

Встреча Путина и Макрона

Битая карта "Единой России"

Борьба с шекспировскими чтениями на Арбате

Аресты "Свидетелей Иеговы" продолжатся



"НГ": ознакомительный визит



Российские федеральные СМИ дают прогнозы по поводу исхода предстоящей в понедельник встречи президентов России и Франции.



Разговор президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона оставляет надежду на подвижки в сирийском урегулировании, не исключает "Независимая газета". Со ссылкой на экспертов издание пишет, что Москва готова сделать в этом направлении уступки. Беседа же двух президентов о судьбе востока Украины не предвещает ничего нового.



"Скорее всего Россия созрела для каких-то взаимных уступок по Сирии, — заявил НГ глава Центра политических технологий Игорь Бунин. — По Украине я этого не вижу".



Впрочем, аналитик указывает на то, что визит Путина во Францию носит скорее ознакомительный характер.



"Президенты хотят познакомиться друг с другом, — отметил Бунин. — Каждый надеется на то, что он может о чем-то договориться. Что касается Макрона, ему просто нужно поднять свой внешнеполитический авторитет. Если они с Путиным о чем-то договорятся и из этого что-то получится, то авторитет французского лидера очень сильно поднимется. Поскольку он новичок во внешней политике, для него это очень важно. Что касается Путина, то поскольку те ставки, которые он делал на Трампа, практически полностью провалились, это возможность найти еще ход, который позволит выйти из международной изоляции".



"Ведомости": ЕР — это КПСС в начале заката



Газета "Ведомости" считает, что от осенних региональных выборов во многом будет зависеть, выдвинется ли Владимир Путин на новый президентский срок от "Единой России".



"Зачем идти от структуры, чей рейтинг ниже, чем твой? Она будет его только занижать", — приводит газета мнение человека, близкого к администрации президента. Если выборы для "Единой России" будут удачными, то тогда Путин объявит о своем выдвижении от партии: в самовыдвижении нет большого смысла.



По мнению политолога Дмитрия Орлова, выдвижение от широкой коалиции с участием "Общероссийского народного фронта", добровольческих структур и общественных движений — более рациональный вариант, чем самовыдвижение.



Политолог Дмитрий Орешкин считает, что президент старается дистанцироваться от "Единой России" и на выборы от нее не пойдет: ее карта бита, а он — президент всех россиян. "Единороссы сейчас скорее жернов на шее, чем крылья за спиной, — считает эксперт. — Все их инициативы сейчас раздражают людей — это примерно то же самое, что КПСС в начале заката".



"Новая газета": "О борьбе с шекспировскими чтениями"



Комментарий в "Новой газете" посвящен нашумевшему в минувшие выходные случаю, когда в Москве недалеко от Арбата полицией за попрошайничество был задержан мальчик, декламировавший Шекспира.



"[…] Ясно, что в стране уже все морально готовы к прямому указанию: на бульварах и улицах не собираться, ходить прямо, глядя перед собой, громких звуков не издавать и резких движений не делать — сохранять общественный порядок, как в морге", — пишет по этому поводу газета.



"Новая" отмечает, что никто уже не удивляется, что в Москве можно задерживать детей за публичное чтение литературных произведений. Это рассматривается не как досадный эксцесс, но как элемент системы и дальнейшее развитие политических тенденций, считает издание.



"Ситуация с мальчиком, читающим на улице Шекспира, да еще и собирающим за это деньги, на самом деле находится в серой зоне российского права, — считает газета. — Мы зачем-то попытались регулировать и такие вещи, как публичные выступления артистов. […] И теперь полицейские просто не знают, как действовать правильно. При желании нынешние российские законы на этот счет можно прочитать любым способом и обвинять в правонарушениях мальчика, родителей, полицейских".



"Ведомости": "Свидетелей" начали арестовывать



В городе Орле заключен под стражу гражданин Дании, член "Свидетелей Иеговы" Денис Кристенсен, обвиненный по экстремистской статье: он был задержан 25 мая во время совместного чтения Библии. "Ведомости" пишут, что его отправили на два с половиной месяца в следственный изолятор. По замечанию газеты, это первый арест по антиэкстремистскому законодательству после решения Верховного суда.



Происходит то, о чем адвокаты говорили в Верховном суде, — что теперь "свидетелей" будут преследовать по экстремистскому законодательству и, "видимо", аресты продолжатся, считает один из адвокатов, представлявших "Свидетелей Иеговы" в Верховном суде Виктор Женков.



Такого рода аресты — прямое следствие кампании, которая проводилась против "Свидетелей Иеговы", и их число увеличится после утверждения решения Верховного суда, считает религиовед Роман Лункин. Поскольку теперь речь идет об организации, которая признана экстремистской, то ни полиция, ни органы ФСБ не обойдут это стороной, уверен эксперт.