СМИ России: задача Кремля — расколоть электорат Навального

В обзоре российских газет от 21 декабря:

Кандидат от садовой земляники

Коммунистам новое лицо не поможет

Призывы к бойкоту выборов на их результаты не повлияют

Совладелец Промсвязьбанка уехал из России

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"Ведомости": кандидат от садовой земляники

Кандидатура беспартийного директора подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, ставшего кандидатом в президенты от КПРФ, — это красивый вариант. Об этом сказал "Ведомостям" человек, близкий к партии и знакомый с ходом обсуждения вариантов. Грудинин не амбициозен, не заменит Зюганова [в партии].

"В ЛДПР дисциплина жестче, а в КПРФ молодые и амбициозные уже начинают подъедать старого волка [Зюганова], поэтому придуман ход с Грудининым — показать, что конкуренция и дискуссия есть. И, конечно, Зюганову не хочется идти с перспективой проигрыша [лидеру ЛДПР Владимиру] Жириновскому", — говорит собеседник "Ведомостей".

Риск завершить карьеру на третьем месте — это болезненно, считает политолог Александр Пожалов. Видно, что Зюганову некомфортно идти на выборы, где его будут атаковать обласканные федеральным телеэфиром Собчак и Жириновский, находящийся на подъеме. Эксперт напоминает, что год назад Грудинин проиграл выборы по округу и в Госдуму, и в Мособлдуму.

"Какой из него кандидат в президенты от второй партии в стране, если он не смог избраться даже в региональный парламент? Да и обкомы КПРФ вряд ли будут усердно работать на раскрутку не связанного с партийным руководством нового кандидата", — резюмирует Пожалов.

Причиной выдвижения кандидатом в президенты не Зюганова, а Грудинина стали очевидный риск проигрыша Жириновскому и недовольство рядовых членов партии, уверен политолог Николай Миронов.

РБК, "Коммерсант": новое лицо не даст ничего, кроме падения результата

Лидер компартии Геннадий Зюганов не готов принимать участие в кампании потому, что не позволяет здоровье. Сам Зюганов говорил, что в отличие от Грудинина у него в силу возраста не будет возможности объехать всю страну, как это было на президентских выборах в 1996 году, рассказывает собеседник РБК, близкий к руководству партии.

Еще одной причиной, по которой лидер Компартии не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах, источники РБК называют неоднозначное отношение к нему со стороны регионов. Когда среди региональных отделений проводился опрос о том, кого бы они хотели выдвинуть кандидатом в президенты, все парторганизации называли Зюганова, но целый ряд из них одновременно называли фамилии и других людей, рассказывает собеседник в КПРФ.

"Коммерсант" пишет, что Геннадий Зюганов направил на выборы разочаровавшегося в "Единой России" предпринимателя. Издание цитирует гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, который говорит, что "узнаваемость Геннадия Зюганова в десятки раз выше, чем у Павла Грудинина, "раскрутить" которого за оставшееся до выборов время просто невозможно".

Коммунистам, считает он, стоило выставить "новое лицо" как возможного преемника Геннадия Зюганова на посту лидера. Но Павел Грудинин не член партии, и его выдвижение "ничего не дает, кроме падения результата", полагает Федоров. Правда, в 2004 году кандидат от КПРФ беспартийный Николай Харитонов набрал больше, чем партия на думских выборах в 2003 году (13,69% против 12,6%).

Сейчас, как сказал глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко, "в повестке дня страны тема патриотическая и националистическая звучит громче социально-экономической" и Владимир Жириновский "имеет все шансы обойти кандидата от КПРФ".

"Ведомости": призывы к бойкоту выборов на их результаты не повлияют

Алексей Навальный в воскресенье привез в Центризбирком подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты России. Перед входом в ЦИК Навальный заявил журналистам, что в этих коробках — "документальное свидетельство огромного политического движения", пишут "Ведомости".

Навальный заявил, что если ЦИК его не зарегистрирует, то он начнет кампанию по бойкоту выборов.

Призывы к бойкоту повлияют на выборы очень ограниченно, считает политолог Николай Петров: "Собчак — тот ответ Кремля, который мы видим. Если она будет зарегистрирована и продолжит выступать под лозунгами Навального, то значительная часть тех, кто вышел бы протестовать, будет успокоена. Кремлю важно не привести на выборы электорат Навального, а расколоть его".

Тактика бойкота будет направлена на то, чтобы поддерживать тонус в сторонниках Навального, полагает эксперт: "Смысл не столько сорвать выборы, сколько вести кампанию, даже если ему в этом отказывает ЦИК". К тому же устроить протесты после ожидаемого отказа в регистрации оппозиционеру будет сложно — "будут праздники и каникулы, график рассчитан властями прекрасно".

"Ведомости", РБК: из Промсвязьбанка пропали кредитные досье

В Промсвязьбанке пропали кредитные досье на 109 млрд рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на ЦБ. Регулятор грозит обратиться в правоохранительные органы, об этом говорится в заявлении зампреда ЦБ Василия Поздышева.

Также стало известно об отъезде из России совладельца и предправления санируемого банка Дмитрия Ананьева. Банкир улетел в Лондон, рассказали РБК источник в центральном аппарате МВД и человек из окружения Ананьева. Регулятор объявил о санации и вводе временной администрации в Промсвязьбанк неделей ранее — 15 декабря.

Временная администрация обнаружила, что из Промсвязьбанка пропали или были уничтожены кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 млрд руб., заявил Поздышев. Примерно на такую же сумму банк финансировал через сделки репо собственные субординированные обязательства, эти операции в отчетности не отражались, говорится в его заявлении.

Подробную схему финансирования Поздышев не раскрыл, уточнив только, что сделки купли-продажи ценных бумаг были подписаны 14 декабря "гражданином иностранного государства". Его приняли на работу двумя днями ранее — 12 декабря. Тогда же иностранец получил от Ананьева доверенность на проведение этих сделок.

Поздышев ранее говорил, что на бирже вместо акций фонды приобрели облигации банка. Также известно, что 14 декабря на Московской бирже был зафиксирован нетипичный оборот торгов — свыше 3,9 млрд руб. — облигациями Промсвязьбанка с погашением в 2019 г. и акциями банка на 17 млрд руб. В том числе были зафиксированы две сделки с акциями на 8,23 млрд и 8,26 млрд руб. соответственно.

Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. "Расчет на то, что деньги пенсионных фондов, которые были размещены на депозитах в банке и, видимо, пошли на выкуп у них акций банка, не будут списаны. Интересно, сможет ли ЦБ развернуть такого рода сделки, если подтвердится их нерыночный характер", — рассуждает Данилов.

РБК пишет, что в случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.

"Что касается "рисования капитала", то по ст. 172.1 УК РФ за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. или зарплаты за период до четырех лет, — говорит партнер московской коллегии адвокатов "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов. — Также по этой статье может быть наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Что касается утраты кредитных досье, то по ст. 325 УК РФ за похищение или повреждение документов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., а также лишения свободы на срок до одного года". По его словам, эти две статьи могут работать вместе.

"Что касается сделок с акциями Промсвязьбанка, то с большой степенью вероятности правоохранительные органы по результатам проверок выявят хищение денежных средств со счетов банка путем либо присвоения и растраты, либо мошенничества", — считает партнер FMG Group Михаил Фаткин. По его словам, максимальная мера ответственности за совершение этих преступлений по УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Как указывают юристы, отъезд топ-менеджмента или собственников за границу и, в частности в Лондон, страхует от возможных последствий претензий со стороны правоохранительных органов лишь частично. Адвокат, управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин напоминает о случае бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева, который также уехал в Лондон, но в дальнейшем был вынужден покинуть его и уехать во Францию, так как не получил в Великобритании ожидаемой защиты в связи с объявлением его в розыск Интерполом. Пугачев имеет французское гражданство, а Франция своих граждан не выдает, говорит он.

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