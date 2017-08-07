СМИ России: в Госдуме останутся две партии?

В обзоре российских СМИ:

Россия поменяет партийную систему на манер американской?

Договорятся ли США и РФ о ракетах средней дальности?

Россиянам придется вытерпеть еще одни налог

Российские пенсионеры уходят с огородов



Двухпартийная Россия



"Независимая газета" рассказывает об инициативе ЛДПР создать новую Социально-демократическую партию — СДПР. Сделать это предлагается на базе существующих в Госдуме политических структур: ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". Это, по мнению либерал-демократов, будет вторая политическая сила страны помимо "Единой России".



В партии предлагают кардинально пересмотреть роль парламента в системе управления страной, приводя в пример США. Дескать, даже там должность президента сейчас играет значительно меньшую роль, нежели парламент.



"России необходимо оторваться от прошлого и перейти к двухпартийной демократической системе управления страной", — считают в ЛДПР.



"Единая Россия" должна принять название "Консервативная партия", а все остальные партии, в том числе непарламентские, создать одну большую социал-демократическую партию — СДПР, — говорится на партийном сайте. — Это позволит иметь равновеликие силы в парламентах страны, формировать коалиционное правительство, обеспечит здоровую сменяемость власти на всех уровнях. Только две мощные партии спасут страну от застоя и всегда позволят иметь стабильную ситуацию".



Политолог Андрей Колядин, ранее работавший в администрации президента, в беседе с НГ отметил, что двухпартийная система — вполне допустимый для России сценарий. Правда, реализовать его можно в том случае, если обе партии действительно будут отражать интересы населения, а не заглядывать в глаза исполнительной власти, как происходит сейчас.



"Ракеты вернутся осенью"



Газета "Коммерсант" пишет о судьбе договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного между США и СССР еще в 1987 году: сенат США ушел на каникулы, отложив на месяц рассмотрение оборонного бюджета, а, следовательно, и решение вопроса о продлении действия договора.



В проекте бюджета есть пункт о необходимости разработки запрещенных ракет. В частности он обязывает Пентагон заняться созданием крылатой ракеты средней дальности, поскольку США отстают от России, которая уже якобы имеет такое вооружение в нарушение Договора о РСМД.



В МИД России надеются, что итоговый вариант документа "приобретет более разумный и приемлемый вид". Эксперты, однако, сомневаются в жизнеспособности Договора о РСМД — одного из ключевых двусторонних соглашений.



В частности, независимый эксперт по проблематике контроля над вооружениями Евгений Мясников заявил газете, что крах договора о РСМД "имел бы весьма негативные последствия для действующего режима контроля над вооружениями".



"К сожалению, в условиях продолжающегося ухудшения отношений между Россией и США такой вариант развития исключать нельзя, — считает эксперт. — Предотвратить разрушение договора возможно, если бы начался конструктивный диалог по этой проблеме между Россией и США, но на данный момент ни одна из сторон не демонстрирует необходимой политической воли".



Впрочем, как пишет газета "Известия" в статье на эту же тему, Россия готова к тому, что в скором времени США могут выйти из договора. Со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах газета пишет, что при таком сценарии Москва готова дать "асимметричный оборонительный ответ", не позволив втянуть себя в гонку вооружений.



Как отметили в комитете Совета Федерации по обороне, Россия не исключает "демарша США", однако надеется, что Вашингтон все же не пойдет "на такой недальновидный шаг".



"Стандарт недоверия"



В редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости" комментирует реакцию россиян на новый налог — так называемый курортный сбор, который начнут взимать с отдыхающих с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, а также в Крыму.



По закону, сбор за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Согласно опросу фонда "Общественное мнение" 68% россиян отрицательно относятся к курортному сбору. Впрочем, о его существовании пока что знает всего 27% граждан.



Опрос ФОМ свидетельствует, что граждане не имеют возможности проконтролировать расходы от курортного сбора, а потому включается стандартное недоверие к власти, комментирует газета.



"В налоговой части ведь общественный договор выглядит так: мы не претендуем на представительство, а вы не очень претендуете на наши налоги; во всяком случае, мы оставляем за собой право их не платить", — пишет издание.



Газета не исключает, что курортный сбор будет зашит в цену обслуживания, и платить его так или иначе отдыхающим придется.



Много ли пенсионеру надо?



Российские пенсионеры остаются одной из групп населения с повышенным риском бедности, рассказывает в свежем номере газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики.



Более чем половине из них — 54% — не хватает денег на еду и одежду, 12% — даже на продовольствие. Источником дополнительных доходов примерно для 20% получателей пенсий является продолжение работы, еще 7% имеют подсобное хозяйство или оказывают мелкие услуги (1,5%).



При этом доля тех, кто компенсирует нехватку средств за счет подсобных хозяйств, отмечает газета, в последние 15 лет сократилась почти вдвое — вместо этого российские пенсионеры экономят на количестве и качестве потребляемых продуктов.



В результате рацион большинства семей пенсионеров все меньше и меньше соответствует нормам, рекомендованным минздравом, пишет газета. Цены на непродовольственные товары, по данным экспертов, беспокоят пенсионеров намного меньше. Это, в свою очередь, специалисты объясняют снижением уровня материальных и социальных притязаний в пожилом возрасте.