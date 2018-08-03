СМИ России: США не будут терпеть поведение Путина

По мнению авторов инициативы, Россия по-прежнему имеет необходимые ресурсы для вмешательства в американскую политику. Издание цитирует Грэма, который призывает вводить санкции до тех пор, пока Путин "не прекратит вмешательство в избирательный процесс в США, не откажется от кибератак против американской инфраструктуры, не покинет Украину и не оставит попытки создания хаоса в Сирии".

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс подтвердил, что Россия "использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей, интернет-ботов, субъектов, которых она нанимает, своих доверенных лиц".

По мнению гендиректора РСМД Андрея Кортунова, инициатива законодателей обусловлена сразу несколькими факторами. "В конгрессе есть неудовлетворенность Хельсинки и преобладающее мнение о том, что Трамп так и не смог добиться от Путина недвусмысленного и безоговорочного обещания не вмешиваться в выборы", — говорит Кортунов. Кроме того, конгрессмены обеспокоены собственным переизбранием.

Ключевые положения законопроекта перечислены на сайте сенатора Грэма: создание Бюро по киберпространству, принятие акта о защите целостности систем голосования, который позволит Минюсту предъявлять федеральные обвинения за взлом электоральных систем. Также в планах новые санкции в отношении политических деятелей, олигархов, членов их семей и других лиц, "причастных к незаконным действиям от имени Владимира Путина".

Издание The Bell пишет, что законопроект о санкциях оказался менее страшным, чем предполагалось. Запрет на работу с российским госдолгом предложено ограничить только будущими выпусками ОФЗ, уже выпущенные бумаги инвесторов продавать не заставят. Зато проект предлагает ввести новые санкции против олигархов и чиновников, их тяжесть только предстоит оценить.

Пока можно сделать вывод, что санкции против российской финансовой системы будут легче, чем предполагалось. В законопроекте, например, ничего не говорится о санкциях против банков.

"Ведомости": право платить налоги в России предоставят всем

Стать российским налоговым резидентом, возможно, будет проще, пишут "Ведомости". Фонд "Сколково" предложил давать такой статус любому, кто готов провести в стране три месяца.

Для смены статуса достаточно подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) и провести в стране 90 дней в течение года, следует из законопроекта, который уже направлен в правительство.

Сейчас российское налоговое резидентство получает тот, кто провел в стране более 183 дней в году. Российская ставка НДФЛ 13% — одна из самых низких в мире, что может создать высокий спрос на местное резидентство, в том числе у высокооплачиваемых специалистов из сферы IT, уверены авторы законопроекта.