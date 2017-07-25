СМИ России: США и ЕС ссорятся из-за России

В обзоре российских СМИ:

ЕС не признает антироссийские санкции США

Сколько лет санкций ждет Россию?

Тема Малороссии подогрела интерес к Украине

Все больше россиян считают себя религиозными

"Ведомости": экономика вне политики?

Газета "Ведомости" пишет об ответных мерах Евросоюза на новые антироссийские санкции США: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно определиться с ответными мерами, если санкции США затронут интересы европейских энергетических и других компаний. Уже составлены рекомендации на этот счет.

"Спешное составление таких рекомендаций означает, что в ЕС глубоко озабочены, что новые санкции могут ударить по европейским энергетическим компаниям, у которых есть проекты, совместные с Россией, в том числе проект газопровода "Северный поток-2", — пишут "Ведомости".

Если США ужесточат антироссийские санкции, не учитывая интересы ЕС, Брюссель ответит в течение нескольких дней, рассказывает газета. Для начала предлагается потребовать от администрации президента США Дональда Трампа "публичного или письменного заверения", что введение новых санкций не затронет интересы Евросоюза. В дальнейшем ЕК не исключает принятия новых законов, которые позволят не признавать или не выполнять условия американских санкций.

"Это беспрецедентный случай обострения разногласий Европы и США по вопросу антироссийских санкций с момента их введения в 2014 году", — отмечают "Ведомости" в редакционном комментарии на эту же тему.

Впрочем, по мнению эксперта по международным отношениям Владимира Фролова, Европе не удастся настоять на изменениях в законопроекте из-за нехватки времени, однако Брюссель, вероятно, сможет добиться от Дональда Трампа обещаний их не применять под угрозой ответных мер по линии ВТО.

Структура экономических отношений России с ведущими странами Евросоюза принципиально другая, чем с США, отмечает директор Центра европейских исследований ВШЭ Тимофей Бордачев, объясняя, почему ЕС против ужесточения санкций: здесь существует реальная взаимозависимость, которая вынуждает разделять политические трения и интересы корпораций.

Газета.ру: "Санкции крепчают"

Интернет-издание "Газета.ру" в редакционном материале пишет о проблемах, с которыми столкнется России после принятия США нового пакета антироссийских санкций, голосование по которым в конгрессе США пройдет завтра, 26 июля.

"Можно сколько угодно говорить, что Россия экономически адаптировались к санкциям. Но само качество жизни сильно меняется, — пишет издание. — Даже если экономически — пусть скромненько и бедненько — страны могут жить под санкциями годами и десятилетиями, то ни о каком их развитии говорить не приходится.

"Газета.ру" отмечает, что по сравнению с СССР современная Россия более уязвима перед санкциями, потому что многие технологии сильно завязаны на Запад.

"По сути, перед Россией встает дилемма: будем ли мы и дальше годами жить с этой смирительной экономической рубашкой санкций, или все же будет выбран более гибкий курс политического маневра ради развития страны", — пишет издание и добавляет, что бравада начальников по поводу импортозамещения и т.д. в ее нынешнем виде неизбежно будет становиться все менее понятной широким народным массам.

"Коммерсант": процесс пошел?

Центральные СМИ пишут о телефонных переговорах между лидерами стран "нормандской четверки". Впрочем, отмечая сам факт переговоров и возобновления интереса к украинской теме, газеты обращают внимание, что ни к каким конкретным договоренностям переговоры не привели. В ходе беседы, рассказывает газета "Коммерсант", стороны лишь выразили намерение "согласовать окончательные шаги по безопасности" и продолжить работу над реализацией минских соглашений.

Для этого президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились сначала в августе организовать переговоры своих советников, а потом, возможно, и встретиться лично.

Впрочем, по словам собеседников "Коммерсанта" в Москве и Луганске, подогреть интерес к теме урегулирования украинского конфликта все же удалось, в том числе и за счет недавно вброшенной в информационное поле темы нового государства — Малороссии. По данным источников газеты в администрации президента Украины, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предсказуемо осудили эту идею, назвав ее недопустимой, а Владимир Путин заверил, что Кремль не имеет к планам создания Малороссии никакого отношения.

"Реакция Парижа и Берлина на заявление о Малороссии указывает, что интерес к теме урегулирования ситуации на Украине возобновился, — резюмировал в беседе с "Коммерсантом" представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. — Об Украине много говорили на полях "двадцатки", но после этих обсуждений не последовало ничего конкретного. На мой взгляд, поднимать тему Малороссии было преждевременно, но какая-то динамика после этого наметилась".

"Ведомости": "Вера в большинство"

Все больше россиян считают себя религиозными. Статью на эту тему разместила газета "Ведомости". Со ссылкой на исследования "Левада-центра" газета пишет, что за последние два года число россиян считающих себя очень религиозными выросло с 4% до 9%, а в какой-то мере религиозными — с 31% до 44%.

Впрочем, рост религиозной самооценки имеет мало общего с действительным приобщением к вере, отмечает газета. Завотделом социально-политических исследований "Левада-центра" Наталия Зоркая говорит, что отношение людей к религии и исполнению церковных таинств осталось фактически неизменным: даже считающие себя очень религиозными люди не соблюдают постов, не ходят на службы и т.д.

Газета пишет, что люди идентифицируют себя с религией как с частью современной общественной жизни, повседневной повестки дня. А это, в свою очередь, вызвано увеличением присутствия религиозных иерархов в публичном пространстве, их возросшей активностью в политических, общественных и имущественных вопросах.

Люди все больше ассоциируют традиционные конфессии с государством и властью, считает Зоркая. Поэтому россияне видят растущее влияние религии и конфессиональных иерархов и предпочитают ассоциировать себя с большинством.