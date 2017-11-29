СМИ России: Собчак спровоцировала каскад выдвижений

В обзоре российских газет:

В президенты России стремятся уже 25 человек

Неявка Сечина в суд как отказ от обвинений

"Аэрофлот" отказался от услуг Росгидромета

За ракету "Союз" плохо помолились

НГ: Путин не рассердится

Подготовительная стадия президентских выборов проходит веселее, чем обычно, пишет "Независимая газета". За две недели до старта президентской кампании издание насчитало 25 человек, заявивших о намерении баллотироваться.

Это выдвиженцы от партий, такие, как Григорий Явлинский и Ксения Собчак, а также самовыдвиженцы. Еще есть большая группа, которая, скорее всего, дойдет до Центризбиркома.

Особняком стоит Алексей Навальный, который хочет стать кандидатом, но на выборы его не допускают.

Реальную кампанию ведут три претендента. Явлинский уже перешел к стадии региональных поездок, ближайшая будет в Екатеринбург. Собчак начинает предвыборные перемещения по городам и весям страны. "Однако оба они не могут сравниться с Навальным, который каждые выходные посещает по три-четыре субъекта РФ", — пишет НГ.

Руководители трех оппозиционных партий Госдумы, скорее всего, пойдут на выборы. Глава ЛДПР Владимир Жириновский прямо заявил о намерении баллотироваться, а председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов пока только намекают на такие возможные решения. Газета полагает, что это слабая попытка подражать поведению главного кандидата — президента Владимира Путина.

Издание упоминает и бизнесмена Сергея Полонского, который наращивает активность, и журналистку Екатерину Гордон с ее громкими политическими заявлениями по роспуску Думы и упразднению поста президента РФ.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов прокомментировал появление такого количества желающих: "Никакой специальной мобилизации не проводится, но выдвижение Собчак — человека из шоу-бизнеса, чья деятельность никак не связана с политикой, спровоцировало каскад выдвижений. Каждый понял, что он тоже может. Люди просто хотят сделать себе имя, бесплатный пиар".

Эксперт подчеркнул, что большинство кандидатов до кампании не дойдет, они сойдут с дистанции, даже не забракованные по подписям: большинство из них и не удосужится собирать их. "Они понимают, что Путин не рассердится. Сейчас кандидатов не давит никто. Вот если будет активность, тогда, возможно, начнется и противодействие", — отметил Миронов.

"Ведомости": неявка в суд — отказ от показаний?

Показания главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева так и не были оглашены в суде.

"Ведомости" пишут, что адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев настаивал на обязательном присутствии свидетеля Сечина. "Его неявка фактически является отказом от выдвинутых обвинений", — заявил Гриднев, поскольку в соответствии с УПК оглашение данных на следствии показаний без согласия обеих сторон допускается, только если обвиняемому ранее в ходе суда дали оспорить эти доказательства на очной ставке, но ее не было.

Суд не разрешил огласить показания Сечина, сославшись на отсутствие согласия сторон, и это означает, что обвинение не сможет ссылаться на показания своего ключевого свидетеля. Будут ссылаться на другие материалы, прогнозирует Гриднев, — возможно, для этого обвинение внезапно решило взвесить 2 млн. долларов, якобы полученные Улюкаевым в качестве взятки.

Адвокат Вадим Клювгант говорит, что отказ суда от оглашения данных на следствии показаний со ссылкой на отсутствие согласия сторон — очень редкое явление. Да, формально УПК не разрешает такое оглашение, но обычно "уважительные" причины, чтобы огласить показания, всегда находятся.

Отсутствие показаний главного свидетеля обвинения еще не означает оправдательный приговор, предупреждает профессор МГУ Леонид Головко: по таким делам нет формальной теории, диктующей обязательный объем доказательств. Факт передачи денег никто не отрицает, спорным остается вопрос, понимал ли Улюкаев, что берет деньги, или искренне считал, что в сумке вино.

Улюкаев во время допроса назвал действия Сечина заведомо ложным оговором. Но эксперты сомневаются в том, что оправдание Улюкаева (даже если оно случится) может привести к обвинению Сечина в ложном доносе. Все зависит от оценки, которую суд даст доказательствам, говорит Клювгант: заблуждение может быть добросовестным, и тогда это не криминал.

РБК: метеонезависимость "Аэрофлота"

"Аэрофлот" перестал закупать метеоинформацию у Росгидромета, так как теперь ее оплата должна включаться в общие аэронавигационные сборы. Это может сказаться на безопасности полетов и привести к задержкам, пишет газета РБК, ссылаясь на Росавиацию.

"Аэрофлот" уведомил Росавиацию о расторжении договора с организациями Росгидромета на предоставление метеорологической информации для осуществления полетов. Об этом говорится в телеграмме главы Росавиации Александра Нерадько, разосланной авиакомпаниям в пятницу, 24 ноября.

Решение может привести к сбоям в части регулярности осуществления авиакомпанией коммерческих воздушных перевозок, снижению уровня безопасности полетов, а также создаст риски для страхового обеспечения авиаперевозок, предупреждает в телеграмме Нерадько.

До конца марта 2017 года российские авиакомпании должны были платить метеорологический сбор организациям Росгидромета за подготовку и представление метеорологической информации. Но после вступления в силу 24 марта приказа Минтранса №34 от 6 февраля 2017 года плату за метеоинформацию включили в аэронавигационные сборы, которые авиакомпании платят Госкорпорации по организации воздушного движения.

С тех пор именно госкорпорация, а не авиакомпании должна возмещать затраты структурам Росгидромета. Но договор между ними еще не заключен, следует из телеграммы Нерадько.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, 19 июля дал поручение главам Минприроды, Минтранса и ФАС срочно урегулировать ситуацию с обеспечением гражданской авиации метеоинформацией. Совместная работа по реализации этого поручения проводится в "активном режиме", но еще не завершена, пишет Нерадько.

Представитель Дворковича сообщила РБК, что решение по этому вопросу достигнуто. ГК по ОрВД заключит договор с Росгидрометом до конца года, и тогда она будет предоставлять авиакомпаниям метеоинформацию наряду с другими услугами по аэронавигации. До заключения этого соглашения минтранс рекомендовал авиакомпаниям не расторгать договоры со структурами Росгидромета.

По словам собеседника РБК в профильном ведомстве, ситуация с метеосводками обсуждалась на прошлой неделе на совещании в Росавиации. На этом совещании представители "Аэрофлота" заявили, что их не устраивает качество услуг Росгидромета, но остальные авиакомпании сказали, что их все устраивает, рассказывает он.

Эксперт "НЭО Центра" Александр Ракша считает, что отсутствие у "Аэрофлота" контракта с Росгидрометом не должно привести к дефициту метеорологической информации у авиакомпании и снижению уровня безопасности ее полетов.

"Ведомости": потерянная ракета

"Роскосмос" потерял ракету "Союз", запущенную с космодрома Восточный, пишут "Ведомости". При этом на судьбу руководителей отрасли это никак не повлияет, указывает издание.

Вместе с метеорологическим спутником "Метеор-М" ракета должна была вывести на орбиту еще 19 малых космических аппаратов научного, экспериментального и образовательного назначения. За стартом ракеты наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин и группа журналистов центральных СМИ.

Первый запуск с Восточного состоялся в апреле 2016 года в присутствии президента Владимира Путина и был отложен на сутки из-за технической неисправности, связанной с неготовностью резервной линии управления. После этого Рогозин и руководитель "Роскосмоса" Игорь Комаров получили выговоры от президента.

Источник "Интерфакса" сообщил, что, по предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс (разгонному блоку) был выдан не в той ориентации, которая необходима, и блок вместе со спутниками упал в Атлантику.

Издание цитирует протодиакона Андрея Кураева, который высказался в связи с освящением ракет перед пуском: "Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги [по освящению ракет перед пуском], но никогда не отвечает за качество этих услуг".