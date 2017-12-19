СМИ России: россиянам пора бежать к ближайшему бункеру?

В обзоре российских газет:

США пересмотрели отношение к России

МВД и ФСБ идентифицирует россиян удаленно

Российскую молодежь оградят от влияния Запада

Навальный готов выдвинуться в президенты 20 раз

РБК и "Коммерсант": США признали Россию угрозой

Центральные российские СМИ рассказывают о новой стратегии национальной безопасности США, в которой Россия наряду с Китаем фигурирует как соперник США, а российский ядерный арсенал назван "экзистенциальной угрозой".

Стратегия Трампа: Россия и Китай объявлены ревизионистскими державами

Согласно видению администрации Трампа, рассказывает газета РБК, Китай и Россия хотят сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам. Китай стремится вытеснить Соединенные Штаты из Индо-Тихоокеанского региона, расширить масштабы своей экономической модели, ориентированной на государство, и изменить порядок в регионе в свою пользу. Россия стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния вблизи своих границ.

Впрочем, директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает, что говорить о конфронтации времен холодной войны не следует: каким бы ни был текст стратегии, за рамками протокольных документов США все же не рассматривают Россию как противника: "Вашингтон не исходит из того, что между Россией и США будет война".

"Бежать к ближайшему бункеру россиянам пока не нужно, — это газета "Коммерсант" приводит мнение профессора РАНХиГС и Джорджтаунского университета Сэма Потоликкио. — В истории США еще не было президента, который настолько бы не был в состоянии проводить в жизнь ту политику, которую он себе наметил".

"Ведомости": персональные данные в обмен на услуги

Как пишет газета "Ведомости", теперь МВД и ФСБ смогут получить данные о голосе и лице без согласия обладателя: в минувшую пятницу Госдума приняла во втором чтении закон о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, который предусматривает, что оператор биометрической системы будет предоставлять МВД и ФСБ сведения из нее.

"Ведомости" объясняют, что биометрическая система — часть процесса удаленной идентификации россиян, который позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Система должна работать так: клиент проходит первичную идентификацию — в банке, с паспортом. Банк отправляет его данные в Единую систему идентификации и аутентификации на портал госуслуг, снимает на видео его лицо и записывает голос.

Эти данные и будут храниться в биометрической системе, а клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка — ему нужно будет только ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг, затем — код из эсэмэски и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой.

Закон о персональных данных разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические персональные данные без согласия того, чьи эти данные, — для задач, возложенных именно на МВД, указывает управляющий партнер консалтингового агентства "Емельянников, Попова и партнеры" Михаил Емельянников.

"В случаях с банками это не совсем правильно, — продолжает он, — обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе: для получения банковских услуг без явки в банк. Это не соответствует закону, он запрещает обрабатывать персональные данные с целями, не указанными при их сборе".

Впрочем, эксперты не считают, что доступ силовиков к сведениям из системы может снизить желание граждан пользоваться удаленной информацией. "Если человек законопослушен, то и причины бояться нет", — говорит исполнительный вице-президент АРБ Эльман Мехтиев.

Биометрические данные в обмен на онлайн-доступ к услугам — неравнозначная плата, считает президент Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, велика вероятность утечки: "Считайте, что они скоро будут у всех".

В России проблема доступности финансовых услуг не стоит остро, полагает Янин, лучше обратиться в банк и не делиться данными — сложно предсказать, кто и как будет их использовать.

"Известия": Совфед включился в борьбу за молодежь

Все зарубежные образовательные программы для вузов нужно будет согласовывать с профильными российскими ведомствами. Такое положение содержится в докладе, который представит в начале нового года временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Об этом газете "Известия" рассказал глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, уже сейчас в комиссию поступило много инициатив о том, как свести на нет попытки влияния на российскую молодежь из-за рубежа. "Речь идет не об ограничении прав и свобод, а об ограничении и исключении внешнего непрошеного влияния на нашу внутреннюю политику, включая мозговые атаки на молодежь", — заявил сенатор "Известиям".

Как считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, пока государство практически не представлено в том пространстве, где существует молодежь: молодые люди либо вообще аполитичны и живут в информационном вакууме, либо получают информацию о стране и мире через новейшие средства коммуникации вроде соцсетей и Telegram-каналов. Опасность такой ситуации уже продемонстрировали "цветные революции" на пространстве СНГ и за его пределами, когда "молодежь в силу отсутствия объективных знаний становилась очень удобным объектом манипуляций со стороны некоторых политических сил".

"Эта инициатива по линии Совета Федерации очень своевременна, — считает политолог. — Такие шаги направлены на то, чтобы не допустить входа в нашу страну различных политических сил под вывеской общественных организаций, культурно-просветительских проектов, которые реально спонсируются из-за рубежа; чтобы студенты не стали разменной монетой какого-то дестабилизационного сценария".

"Ведомости": с нескольких попыток?

О выдвижении кандидатов на пост президента рассказывает газета "Ведомости": в минувший понедельник в России стартовала предвыборная кампания. О намерении баллотироваться в президенты уже заявили 23 человека. В их числе действующий президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак.

Газета пишет, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный также намерен добиваться регистрации в качестве кандидата. По действующему закону, он не может участвовать в выборах, поскольку был осужден по тяжкой статье Уголовного кодекса. Сам Навальный ссылается на то, что Европейский суд по правам человека дважды подтвердил его невиновность.

Навальный сообщил, что заседание инициативной группы в поддержку его выдвижения назначено на 24 декабря. В понедельник он оповестил об этом ЦИК. Собрания пройдут в 20 городах. Юрист ФБК Иван Жданов объясняет, что по закону не важно, какая именно группа поддержит Навального. В каждом из городов будет группа более 500 человек. К тому же, считает Жданов, есть риск, что где-то мероприятия сорвут.

Навальный намерен использовать ситуацию до конца и это правильная стратегия, говорит политолог Александр Кынев: пока музыка играет — ее слушают. Он напоминает, что в 2007 году из-за отказа в предоставлении помещения не смогла собраться инициативная группа по выдвижению Гарри Каспарова. В отношении "нежеланных" кандидатов используют разные приемы — от поиска недочетов в поданных документах до внезапного отключения света.

Но сорвать проведение сразу 20 собраний — это был бы грандиозный инфоповод, считает эксперт. Согласно стандартной практике отказа в регистрации в связи с судимостью, это происходит на стадии проверки уже поданных кандидатом документов, напоминает Кынев. Но не исключено, что в случае с Навальным организаторам выборов придется искать новые формы отказа, заключает он.