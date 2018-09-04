СМИ России: программа о Путине или житие в прямом эфире

В обзоре российских газет:

Россияне хотят чаще видеть доброго царя

Россия продает ракетные двигатели США несмотря на санкции

Коммунисты перенесли борьбу за пенсионный референдум в Верховный суд

Возрастные москвички стали чаще рожать

"Ведомости" и "Дождь": сахарный Кремль

В редакционном комментарии газета "Ведомости" обсуждает новую телепрограмму о работе и отдыхе Владимира Путина. Речь идет о вышедшей в минувшее воскресенье на канале "Россия 1" передаче "Москва. Кремль. Путин", где ведущий Владимир Соловьев и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обсуждали рабочую неделю президента.

"Ведомости" отмечают, что передача вызвала иронические комментарии в соцсетях из-за гремучей смеси советской пропагандистской стилистики и восточных славословий в честь мудрого правителя, который так много и эффективно работает, так чуток к запросам простых людей, так непритязательно отдыхает и при том демонстрирует прекрасную физическую форму.

Цель передачи, которая заявлена как еженедельная, может быть двоякой, считает газета. Она призвана компенсировать снижение рейтинга Путина у аудитории воскресных шоу госканалов из-за объявленного повышения пенсионного возраста, отмечает политолог Николай Петров.

"Специального телеобращения президента на прошлой неделе, в котором Путин заявил о смягчении отдельных наиболее неприятных моментов грядущих перемен, могло оказаться недостаточно для восстановления рейтинга, — считает эксперт. — Поэтому телезрителям приходится почаще показывать доброго царя, радеющего о нуждах обывателей".

А ядовитые отзывы в соцсетях об эклектичной стилистике вряд ли волнуют авторов идеи, считают "Ведомости", поскольку передача "Москва. Кремль. Путин" адресована не интернет-аудитории, а зрителям госканалов, верящим пропаганде и желающим регулярно, а не раз в году на прямой линии наблюдать, как президент помогает простым людям.

Издание не исключает, что свою выгоду может получить и канал "Россия 1": такая телепродукция, как правило, положительно влияет на телерейтинги.

А телеканал "Дождь", рассказывая о новой программе Владимира Соловьева, говорит, что тот создал новый жанр — телеиконопись. Журналисты "Дождя" называют программу "Житие в прямом эфире".

"Коммерсант": санкционные движки

По данным газеты "Коммерсант", российское предприятие "Энергомаш" подписало с американской компанией Orbital ATK контракт о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares.

Срок исполнения — до 2021 года. Для российского предприятия, пишет газета, это означает загрузку мощностей, поскольку США остаются единственным рынком для двигателей такого класса.

"Коммерсант" отмечает, что ситуация с поставками продукции "Энергомаша" в США является одной из наиболее чувствительных тем российско-американского сотрудничества.

США ввели новые санкции против России. Чего ждать дальше?

Газета рассказывает, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году и последующего введения санкций в отношении РФ Конгресс США постоянно критиковал Пентагон за использование российских двигателей на американских ракетах.

Дошло даже до введения запрета на их использование после 2019 года. Затем, впрочем, Пентагон добился отмены ограничений, поскольку, по оценкам российских специалистов, свои двигатели как минимум до 2025 года США создать не удастся.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос газеты, сказал, что Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры.

"Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего американского класса и конгресса, альтернативы им тем не менее до сих пор не создано", — прокомментировал господин Рогозин, назвав это "взаимной зависимостью".

"Ведомости": коммунисты и спойлеры

КПРФ в понедельник обжаловала в Верховном суде решение Ростовского облсуда, который на прошлой неделе отказался удовлетворить иск коммунистов об отмене решений облизбиркома, зарегистрировавшего конкурирующую подгруппу по проведению референдума о повышении пенсионного возраста и отказавшего в регистрации подгруппы КПРФ.

Об этом "Ведомостям" рассказал зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. По данным Центризбиркома, уже в 10 регионах созданные КПРФ подгруппы получили отказ из-за того, что перед ними успели подать документы авторы альтернативных вопросов.

Издание пишет, что всего ЦИК одобрил пять таких вопросов, и в итоге ни одна из инициативных групп не смогла зарегистрировать как минимум 43 региональные подгруппы, что необходимо для начала сбора подписей в поддержку референдума. В компартии убеждены, что их регистрации препятствуют спойлерские подгруппы, которые созданы для саботирования плебисцита.

На самом деле суд просто не стал изучать по существу изложенные в жалобе доводы, констатирует Николай Коломейцев. По его словам, КПРФ продолжит борьбу за референдум, в том числе и в судах.

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц считает, что этот спор обязательно следует довести до Конституционного суда: ведь получается, что законодательство о референдуме ставит право на реализацию инициативы всенародного голосования в зависимость от воли третьих лиц.

Впрочем, управляющий партнер консалтингового бюро T&M Гарегин Митин не видит юридических перспектив у этого спора, по крайней мере, если оппоненты коммунистов не наделают грубейших ошибок.

"Всегда существует юридическая лазейка, позволяющая перехватить инициативу: похожие проблемы с регистрацией партии возникали у политика Алексея Навального, — напоминает эксперт. — Тем не менее, политические очки коммунисты обязательно получат, главное — не свести все к узкой борьбе между группами, а выступить в защиту самой инициативы, которую у них начали буквально рвать из рук".

"МК": родить как можно позже

Возрастные москвички затеяли игру "кто позже родит", рассказывает газета "Московский комсомолец". По данным московского ЗАГСа, количество беременных москвичек в возрасте от 40 до 44 лет в июле 2018-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на 20%.

Со ссылкой на статистику "МК" пишет, что, несмотря на то, что основным возрастом деторождения в июле все так же оставался период с 30 до 34 лет (всего 8187 мам и пап), самый большой темп роста показали группы старшего возраста — дамы от 40 до 44 лет и представители сильного пола от 45 лет — число таких отцов увеличилось на 19%.

"Эта тенденция будет только расти, — приводит "МК" мнение психолога Натальи Панфиловой. — Есть несколько причин, почему так происходит. Сейчас есть некая мода на соревнование среди женщин — кто позднее успеет родить. Это как доказательство того, что дама еще молода. Плюс надо понимать, что мы живем в Москве, где женщины часто тянут с беременностью до последнего, предпочитая карьеру. А некоторые семьи через рождение ребенка пытаются укрепиться. Особенно когда на горизонте начинают появляться более молодые потенциальные партнеры".

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