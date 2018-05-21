СМИ России: правительство без идеи прорыва

В обзоре российских газет:

Дмитрий Медведев остался без правительства?

Почему россияне гордятся страной?

"Ведомости", РБК: правительство Путина

Основная тема, циркулирующая в вышедших в понедельник газетах — новый состав правительства, который утвердил президент Владимир Путин. Газета "Ведомости", анализируя новоизбранных министров, констатирует, что хотя все основные группы влияния в новом кабинете представлены, назвать его кабинетом премьера Дмитрия Медведева нельзя.

Правительство значительно изменилось, пять из 10 вице-премьеров и девять из 22 министров — новые.

Перемены в правительстве носят не столько политический, сколько функциональный характер, пишет газета, и приводит в подтверждение мнения экспертов.

Новое правительство будет не политическим, а техническим, говорит политолог Андрей Колядин: "У него есть задача, есть стратагема в качестве майского указа президента. Новым вице-премьерам и министрам не нужно быть публичными лидерами, им нужно быть хорошими менеджерами, знающими, как работать в государственном управлении и быть понятными для премьера и президента".

Сохранившие посты Денис Мантуров (минпромторг), Александр Новак (минэнерго) и Максим Орешкин (минэкономразвития), а также министр финансов Антон Силуанов, получивший повышение до первого вице-премьера, — это министры, которые постоянно работали в прямом контакте лично с Путиным и решают стратегические задачи, отмечает политолог Евгений Минченко.

Практически все вице-премьеры имеют прямой выход на президента, замечает и руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Это означает, что Путин будет достаточно плотно модерировать и контролировать работу правительства по ключевым для него направлениям".

Новое правительство должно провести несколько реформ — пенсионную, налоговую, по софинансированию медицины, продолжает эксперт. "Поэтому дальнейшая судьба кабинета будет определяться в зависимости от того, как пойдут эти реформы, и от того, как по итогам выборов в Госдуму в 2021 году будет выглядеть стартовый политический ландшафт подготовки к 2024 году".

В другом материале на эту же тему "Ведомости" отмечают, что новое правительство состоит из игроков, подобранных для решения отдельных задач, а не для реализации единого курса.

Политолог Аббас Галлямов, мнение которого приводит газета РБК отмечает, что главной неожиданностью назначений стало "общее ощущение", что в правительстве нет лиц, с которыми можно было бы связать идею "прорыва".

"Коммерсант": перелом в осознании величия

Почти половина россиян считает, что Россия является великой державой, еще 35% уверены, что она станет таковой в ближайшее время. Залогом ее силы "в глазах остального мира" опрошенные социологами называют армию, "силу воли и духа народа" и "хорошего президента". О таких данных, полученных социологами ВЦИОМ, рассказывает газета "Коммерсант".

До сих пор, отмечает газета, большинство россиян считало, что великой державой России предстоит стать только через 15-20 лет. Перелом в осознании величия произошел совсем недавно, отмечает руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов. Усиление России в военном и политическом отношении сыграло свою роль, говорит он, но есть и другой фактор — "преодоление кризиса в экономике".

Самый негативный сценарий не реализовался, пояснил Львов "Коммерсанту". "Если бы экономика рухнула, ни о какой осуществленной мечте о величии страны не могло бы идти речи. Об этом не очень-то принято говорить, а кто-то просто не хочет признавать заслуг правительства", — пояснил Львов "Коммерсанту".

Политолог Борис Макаренко уверен, что при опросах граждане руководствуются эмоциями, а не глубоким пониманием места России в мире, а "чувство принадлежности к великой державе" позволяет гражданам компенсировать житейские и бытовые неурядицы.

"В начале 2016 года была низшая точка кризисных настроений, а в 2014 году, когда был присоединен Крым, — ощущение победы, — говорит эксперт. — Сейчас сохраняется сплочение вокруг флага, но уже больше ощущение, что "все против нас, значит, мы, наверное, что-то значим".

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