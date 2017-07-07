СМИ России: от встречи Путина и Трампа прорыва ждать не стоит

В обзоре российских газет:





Приговор "Шалтаю" — "операция прикрытия"?

США и Россия перед встречей лидеров

Ядерный генерал ушел в отставку



"Новая газета": что не разболтал "Шалтай"



Приговор Владимиру Аникееву — лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" — может быть "операцией прикрытия" для куда более серьезной преступной группы, предполагает "Новая газета".



Несколько лет назад представители "Шалтая" предложили изданию приобрести огромный массив информации, якобы полученной путем взлома почтовых ящиков сотрудников администрации президента России, некоторых министерств и крупных коммерческих структур. Уже тогда "Новая" обратила внимание, что "предложенные переписки и документы никак не могли быть похищены путем взлома почтовых ящиков". Такие объемы информации могли быть похищены исключительно с серверов компьютеров, пишет газета.



"Новая" предполагает, что "Шалтай-Болтай" используется людьми, имеющими доступ к компьютерным серверам министерств, ведомств, администрации президента, для легализации хищений и сливов конфиденциальной информации. Когда стало известно, что дело "Шалтая-Болтая" засекречено, эта версия стала выглядеть еще более убедительно, отмечает газета.

Еще одно подтверждение версии "прикрытия", по данным "Новой", — приговор суда.

Несмотря на то что практически во всех этих эпизодах были признаки вымогательства, Аникееву предъявили куда более гуманную статью — "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Газета также предполагает, что уже на этой неделе Аникеев может выйти на свободу, получив условно-досрочное освобождение.



"Коммерсант", "Газета.ру", "Ведомости", РБК: первый контакт



Чего ждать от первой встречи Путина и Трампа, гадают основные российские издания.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники в Москве и Вашингтоне, повестка переговоров не согласована. Ожидается, что основное внимание президенты уделят Сирии и Украине. При этом за последние годы в отношениях РФ и США накопился столь внушительный список взаимных претензий, что даже при самом благоприятном сценарии на урегулирование спорных вопросов уйдут годы, отмечает газета.



Одна из сфер, требующая срочного внимания, — разоружение, контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения.



Образ "новой холодной войны" настолько укрепился в массовом сознании, продолжает "Газета.ру", что нет ничего удивительного, что ждут и новой "разрядки". В США, напротив, следят за происходящим с тревогой, переходящей в некоторое злорадство: на фоне продолжающегося Russiangate любая уступка, на которую мог бы согласиться Трамп, скорее всего, будет воспринята как лишнее доказательство его "порочащих связей" с Россией, пишет газета.



Длительное ожидание встречи, по мнению издания, свидетельствует не о желании сторон "по-голливудски подогреть интригу", а о некоторой растерянности. Неясно, что в нынешней ситуации стороны хотят и могут сказать друг другу — и что услышать в ответ. Похоже, что личный разговор Путина и Трампа состоится просто потому, что дальше откладывать его просто некуда.



Однако прорыва ждать не стоит: президент США слишком скован в своих нынешних политических возможностях, а российский лидер не настроен идти на уступки, заключает "Газета.ру".



"Большие ожидания в условиях ограниченных возможностей" — так описывают "Ведомости" обстоятельства, в которых пройдет первая личная встреча президентов России и США. Кризис в отношениях двух стран зашел так далеко, что эксперты считают достижением уже сам факт переговоров, подчеркивает издание.



Отношения России и США находятся в низшей точке за свою историю, дает свою оценку ситуации РБК. Они осложняются геополитическими разногласиями, американским расследованием дела о вмешательстве России в выборы в США и действующими против России санкциями.



Но, как показал анализ РБК, на уровне экономики все не так плохо. США входят в пятерку крупнейших торговых партнеров России и за последние пять лет поднялись в этом рейтинге с восьмого на пятое место. Кроме того, как показал анализ внешнеторговой статистики, санкции практически не влияют на торговые потоки в Россию.



"Коммерсант": отставка ядерного генерала



Владимир Путин отправил в отставку начальника 12-го главного управления минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Сыча, который отвечал за хранение и подготовку к боевому применению ядерных боеприпасов. Возможной причиной, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в минобороны РФ, стало состояние здоровья военного.



Генерал сумел наладить "бесперебойную работу" управления, отмечают собеседники издания. За время его работы на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП. По данным "Коммерсанта", на 1 марта 2017 года у России было развернуто 1765 одних только стратегических ядерных зарядов, количество же тактических и общее число складированных спецбоеприпасов не разглашается.



Главк считается одним из самых важных в структуре минобороны: он включает в себя центральные и войсковые базы хранения ядерных боеприпасов, научно-исследовательский институт, межвидовой учебный центр, испытательный полигон на Новой Земле, а также службу специального контроля (осуществляет постоянный мониторинг испытаний ядерного оружия на иностранных полигонах).



Времерро исполняющим обязанности начальника главка назначен заместитель Сыча, генерал-майор Игорь Колесников. По данным газеты, ему будет установлен испытательный срок в несколько месяцев, и если он его пройдет, то представление о его назначении начальником 12-го управления минобороны будет направлено на подпись президенту.



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