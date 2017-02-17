СМИ России: от чиновников требуют пароли

В обзоре российских СМИ:

НДФЛ в 17% избавит бюджет от дефицита

Соцсети чиновников проверит прокуратура

Сведения о соцподдержке в стране соберут в одну систему

"Фармстандарт" вложил $1 млн в стартап с капиталом Волошина

РБК: "бюджет спасут физические лица"

Повышение ставки НДФЛ с нынешних 13 до 17% поможет избавить бюджет России от дефицита. Это следует из расчетов экспертов, представленных в начале февраля на заседании рабочей группы Экономического совета при президенте, пишет РБК.

Рост подоходного налога сценарий предполагает с 2020 года. К этому времени дефицит бюджета может составить 1,5% ВВП. Как следует из расчетов, повышение НДФЛ позволило бы сократить его сразу на 1% ВВП.

Если же налоговые условия для физических лиц меняться не будут, то согласно долгосрочному бюджетному прогнозу доходы государства относительно размера экономики постепенно будут сокращаться — с 33,3% ВВП в 2016 году до 29,9% в 2034 году.

Причины — изменение условий торговли, снижение доли нефтегазового сектора в ВВП и ухудшение условий добычи. Еще одна проблема — недостаточный объем производительных расходов, которые способствуют экономическому росту. Газета уточняет, что в основе расчетов лежит цена нефти в 45 долларов за баррель.

Минфин придерживается точки зрения, что трогать ставку НДФЛ не нужно, добавляет источник РБК в ведомстве.

"Независимая газета": "от чиновников требуют пароли"

До 15 марта госчиновники и муниципальные служащие должны отчитаться о своих страницах во всех соцсетях. Проверкой этих сведений, как пишет "Независимая газета", займутся спецкомиссии с участием прокуратуры.

Однако у сотрудников таких комиссий или отделов кадров для проверки и анализа этих данных "просто нет необходимых инструментов", отмечает "НГ". "А значит, и эта очередная кампания, видимо, обернется формальностью. Реальностью станет лишь увеличение документооборота. А уж до массового анализа полученных сведений руки и вовсе никогда не дойдут", — комментирует газета, уточняя, что анализ того или иного чиновника по заказу заинтересованных лиц или структур "вполне прогнозируем".

Собеседники издания сообщили, что в одном из регионов — вероятно для упрощения процедуры проверки — руководство потребовало от госслужащих вписать в анкеты еще и пароли от аккаунтов. "Понятно, что требование паролей — это чистая самодеятельность, в законе о паролях, естественно, ничего не сказано", — добавляет газета.

Одним из последствий новых требований эксперты газеты называют снижение активности чиновников в интернете.

"Коммерсант": полная картина соцобеспечения

С 2019 года в России заработает система, объединяющая все сведения о получателях соцподдержки в стране. Как сообщает "Коммерсант", порядок работы Единой государственной информсистемы соцобеспечения утвердило правительство.

Как следует из постановления, в систему включат как данные о самих получателях социальной поддержки (паспорт, СНИЛС, адрес, сведения о трудовой деятельности и другое), так и персонифицированные сведения о мерах соцзащиты (например, размер поддержки, размер предоставленной жилплощади). Там же будет информация об организациях и предпринимателях, которые соцподдержку предоставляют (включая сведения о занятости инвалидов). Таким образом, отмечает газета, к 2025 году дискуссии об адресности соцпомощи всех видов "могут стать гораздо более предметными, чем сейчас".

"Наличие такой информации в одном источнике позволит органам власти получить полную картину о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина и принять решение о его нуждаемости в той или иной мере соцподдержки", — пояснили газете в Пенсионном фонде. Власти рассчитывают, что внедрение системы позволит более эффективно прогнозировать расходы бюджетов, а жители через портал госуслуг смогут получать полную информацию о предоставляемых им мерах соцподдержки.

В полном объеме система должна заработать в 2019 году. "Коммерсант" напоминает, что в прошлом году пилотный проект для тестирования прототипа был запущен в Калуге, Башкирии и Алтайском крае. В этом году планируется подключение к системе всех внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФОМС) и ряда министерств и ведомств, а в 2018 году работать с ней будут уже все федеральные и региональные органы власти.

РБК.ru: $1 млн в ДНК-исследования

Крупнейший российский производитель лекарств "Фармстандарт" вложил 1 млн долларов в компанию Genotek, которая специализируется на генетических исследованиях. Об этом сегодня пишет портал РБК.

Эти деньги пойдут на развитие фармацевтического направления Genotek, говорится в совместном сообщении компаний. В частности, планируется запустить проект по разработке персонализированных лекарств в соответствии с особенностями генома. Пока речь идет только о научных разработках — где будет размещено производство, еще не решено, уточнил РБК представитель Genotek. "Партнерство Genotek и "Фармстандарт" будет направлено на создание полного цикла в сфере медицины: от разработки и производства лекарственных препаратов до персонализированных подходов в терапии", — пояснил гендиректор и сооснователь Genotek Валерий Ильинский.

Как стало известно РБК, среди акционеров компании — бывший глава администрации президента Александр Волошин, совладелец агрохолдинга "Русагро" Максим Басов и Константин Стискин — партнер инвестфонда Safmar Ventures, входящего в группу "Сафмар" семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова.

В 2016 году, уточняет издание, от Басова и Волошина Genotek получил 2 млн долларов. Как говорится в сообщении компании, эти средства "позволили построить высокотехнологичную лабораторию". В конце 2013 года Genotek привлекла 500 тысяч долларов от фонда RuStarsVentures и частных инвесторов.