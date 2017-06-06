СМИ России: образ внешнего врага упрочит позиции Путина

В обзоре российских СМИ:

Конфликт Катара со странами Залива вредит Москве

Внешний враг — на пользу президентским выборам

Кремль встраивает Навального в систему?

Москва нервно реагирует на вступление Черногории в НАТО



"Ведомости" и "НГ": арабский спор не в пользу России



Газета "Ведомости" считает, что конфликт арабских стран с Катаром может навредить России, но отказываться от сотрудничества с Дохой Москва не будет.



В понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и примкнувшие к ним Мальдивы заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и намерении прервать с ним воздушное и морское сообщение.



России этот политический кризис совсем ни к чему, убежден бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, поскольку в последние годы отношения России с странами Залива существенно продвинулись, поэтому такая ситуация Москве вредит.



В последнее время Катар активно взаимодействует с Россией в нефтегазовой сфере, но на "Роснефть" или сотрудничество России и Катара в газовой сфере эта ситуация повлияет минимально, полагает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.



"Саудовская Аравия, Египет и другие арабские страны ввели своего рода мягкие санкции, но Россия к ним присоединяться не обязана, и Саудовская Аравия, с которой Россия сотрудничает, прежде всего, по нефти, повлиять на это не сможет", — говорит он.



Катар же заключил сделку с "Роснефтью", несмотря на санкции США, а сейчас ведет переговоры о покупке 25% Независимой нефтегазовой компании, которая вообще находится в санкционном списке, отмечает аналитик.



А "Независимая газета" считает, что дипломатический разрыв с государствами Персидского залива может подтолкнуть Катар к поиску новых экономических партнеров, в числе которых находится и Россия.



"Коммерсант": в атмосфере подозрительности



В Совете Федерации создадут комиссию для противодействия вмешательству в дела России.



В среду 7 июня в Совете федерации пройдут парламентские слушания, посвященные "предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ". Слушания проведет спикер СФ Валентина Матвиенко.



Также, по данным газеты "Коммерсант", которая пишет на эту тему, в ближайшее время в палате будет создана комиссия, которая займется, в частности, мониторингом "враждебной активности иностранных государств и международных организаций" и разработкой законопроектов.



Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов называет новую инициативу СФ ответной мерой на всеобщую атмосферу подозрения внешнего вмешательства. Но на вопрос, в какой степени угроза вмешательства реальна, эксперт ответил, что на него "должны ответить спецслужбы".



Политолог Константин Калачев считает, что озабоченность СФ враждебной деятельностью из-за рубежа связана с желанием продемонстрировать не просто полную лояльность президенту, но и свою вписанность в нынешние патриотические тренды.



По мнению политолога, тема образа врага и сплочения против него будет использована на предстоящей президентской кампании, которая поможет упрочить позиции Владимира Путина.



Кроме того, надежды на улучшение отношений с мировыми лидерами, в том числе президентами США и Франции, не оправдались, а это нужно объяснять. Эти провалы можно связать с их враждебной настроенностью по отношению к России.



"НГ": Навального пытаются встроить в нужную нишу



"Независимая газета" рассказывает, что шествие сторонников Алексея Навального, намеченное на День России, удалось согласовать. Автор заявки руководитель Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил газете, что акция пройдет на проспекте Академика Сахарова.



Эксперты уверены, что согласование акции было чисто политическим решением, принятым в Кремле.



"С проспекта Сахарова штурмовать Кремль невозможно, — говорит "НГ" первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Да и тема коррупции и протестов против Медведева несколько отошла на второй план и уже не вызывает такого интереса".



Политолог Андрей Колядин сказал изданию, что власти в последнее время стараются не столько бороться с Навальным, сколько дать ему показать, на что он способен.



"Нельзя сказать, что ему дают карт-бланш даже в рамках нынешних политических реалий, скорее, его пытаются встроить в систему. Сейчас он не друг и не враг, идет обоюдный процесс, целью которого является встраивание Навального в нишу, которая выгодна государству".



По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, Кремль решил не допустить нового обострения в контексте президентских выборов, поэтому и согласовал акцию. По мнению эксперта, это снижает ее накал.



"Коммерсант": славяне и НАТО



Материал обозревателя Максима Юсина в "Коммерсанте" посвящен реакции Москвы на вступление в НАТО Черногории.



"Еще ни разу за время расширения Северо-атлантического блока принятие в него нового участника не вызывало в Москве столь резкой и болезненной реакции", — отмечает газета и добавляет, что этот шаг в Кремле сочли вызовом и демаршем.



Причин, по мнению обозревателя, несколько: Черногория сразу присоединилась к антироссийским санкциям, хотя могла бы этого и не делать. Кроме того, в стране не провели референдум по поводу вступления в НАТО, хотя общество расколото там по этому вопросу.



А в своем противостоянии с Россией черногорские власти проявили, пожалуй, избыточное рвение, считает автор. Например, на Генассамблее ООН Черногория выступила соавтором резолюции по Крыму, явно направленной против интересов России.



Москва же предприняла ответные действия: Россия сделала ставку на противников действующего президента Черногории, а Роспотребнадзор сразу нашел в черногорских винах пестициды, запретив их импорт в Россию. Сейчас, по некоторым данным, изучается вопрос о прекращении чартеров в Черногорию.



"В общем, конфликт разгорается, — считает автор. — Дипломатический пожар тушить некому. Более того, создается впечатление, что обе стороны вошли в раж, накручивают и подстегивают себя. И готовы ссориться дальше".