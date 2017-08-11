СМИ России: начальников в стране все больше

В обзоре российских СМИ:

Начальников в стране становится больше

В России бум интереса к блокчейну и криптовалютам

Что происходит со вторым по величине банком Крыма?

Чиновники-коррупционеры останутся в черном списке только два года

Техосмотр предложили снимать на видео

"Ведомости": "власть растит начальников"

Чиновников в России каждый год становится меньше, зато начальников среди них больше.

Как выяснила Счетная палата, госслужащих в 2016 году сокращали оригинальным способом — за счет низшего звена.

В результате в стране стало больше заместителей руководителей федеральных органов — на 18%, директоров департаментов — на 21%, начальников управлений — на 13%, пишут "Ведомости".

Не привело к уменьшению госсектора и сокращение количества территориальных органов власти, уточняет газета. Их число уменьшилось на 4,5%, зато сразу на 25% стало больше учреждений, созданных федеральными ведомствами.

Предложения как оптимизировать "слишком раздутую систему" Счетная палата планирует подготовить к ноябрю.

"Ведомости" напоминают, что решение сократить чиновников на 20% принял, будучи президентом, Дмитрий Медведев в 2010 году. С тех пор количество госслужащих "сокращается" ежегодно.

Сокращение госслужащих — популярное среди населения решение, в действительности оно "демонстрируется", но не реализуется, чиновников перераспределяют в другие ведомства, а часто проблему решают путем создания новых, считают собеседники "Ведомостей".



РБК.ru: разносчики "цифровой болезни"

В России бум интереса к технологии блокчейн и криптовалютам — о них говорят не только специалисты IT-индустрии, но и первые лица государства.

До Владимира Путина "цифровая болезнь" дошла по цепочке, в которой оказались как люди из первого круга приближенных чиновников (в частности, Игорь Шувалов и помощник президента Андрей Белоусов), так и, на первый взгляд, ранее не имевшие влияние на федеральную повестку (глава Сбербанка Герман Греф, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и другие), рассказывают источники РБК.

Интерес к блокчейну проявляли и главы некоторых силовых ведомств, которых волновал вопрос — как обеспечить решение различных правоохранительных задач, не запрещая технологию в целом, уточняет газета.

Он "активно занимается его продвижением и общается по этому вопросу с широким кругом бизнесменов и экспертов", уточнил один из собеседников РБК.

В технологии блокчейн для Шувалова в первую очередь интересна тема больших данных, говорят источники издания.

Использование этого инструмента позволит правительству вести "более эффективную экономическую политику, получать более точные экономические прогнозы и грамотнее выделять средства на инфраструктуру".

Кроме того, пишет РБК, Шувалов усиленно лоббирует внедрение цифровых технологий в систему госзакупок и госуслуг. Чтобы, в частности, в итоге госзакупки проходили в автоматизированном режиме без возможности влияния со стороны, а граждане получали услуги без участия чиновников в цепочке принятия решений.

Несколько собеседников РБК настаивают, что одна из главных причин бурного интереса к блокчейну в России — возможность генерировать (майнить) криптовалюты. По мнению одного из собеседников портала, Россия постепенно становится одним из центров майнинга в мире. В Иркутске, Новосибирске, Владивостоке и других восточных регионах с дешевой электроэнергией сейчас активно закупается оборудование для майнинга, пишет РБК.

Подпольный майнинг может процветать и в крупных госучреждениях в Москве и Санкт-Петербурге. Издание напоминает, что в конце июня в Москве из-за ажиотажного спроса серьезно подорожали используемые для майнинга компьютерные видеокарты, возник их дефицит.

"Новая газета": банк, который слишком быстро развивался

Во втором по величине банке Крыма — "Генбанке", — на вкладах которого 18,8 млрд рублей (около $313,7 млн), введена временная администрация.

Все началось 9 августа со спам-рассылки о начале процедуры банкротства, после чего у банкоматов начали выстраиваться очереди, пишет "Новая газета".

В правительстве Крыма корреспондентов газеты заверили, что никаких неприятностей ни для крымчан, ни для финансовой системы полуострова ждать не стоит.

Официальные СМИ распространили заявление заместителя главы республики Виталия Нахлупина: "Ситуация заключается в проблеме быстрого роста банка. "Генбанк" в 2014 году выполнил глобальные задачи по поддержанию банковской системы в Крыму. Банк достаточно динамично развивался и существовала проблема с конца 2016 — начала 2017 года — банк не мог выдавать определенные суммы кредитов. А мы вошли уже в ФЦП, мы уже получили полностью все документы для того, чтобы получить истинное банковское кредитование, и, соответственно, эта проблема роста наблюдалась в банке. То есть банку нужен глобальный инвестор для того, чтобы продолжать осуществлять операции банковского кредитования в больших масштабах".

Он также подчеркнул, что все банковские операции проходят в штатном режиме, а "наличных средств в банкоматах более чем достаточно".

Несмотря на заверения чиновников Крыма, в четверг на полуострове наблюдались проблемы с проведением платежей.

"В самом банке клиентов просят не беспокоиться и заверяют: те, кто держит в банке менее 1 400 000 рублей, — могут спать спокойно, их вклады застрахованы государством. На вопросы о более крупных вкладчиках отвечать отказываются", — заключает газета.



"Коммерсант", "Ведомости": реестр для чиновников-коррупционеров

Минтруд разработал проект постановления правительства о создании реестра чиновников-коррупционеров.

Как пишет "Коммерсант", уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения госслужащих включат в реестр в течение десяти рабочих дней.

В публичном доступе окажутся данные о фамилии, имени и отчестве, организации или госоргане, в которых он работал, занимаемой должности и номере приказа об увольнении. А вот о конкретном коррупционном правонарушении, за которое был уволен сотрудник, свободно узнать будет нельзя.

Имена чиновников будут храниться в реестре только два года, после чего их удалят. Двухлетний срок в минтруде "Коммерсанту" объяснили "обеспечением единообразия": аналогично, например, ведутся реестры недобросовестных поставщиков и недобросовестных участников аукциона.

Как отмечают "Ведомости", речь идет не о коррупционерах в широком смысле слова, а о тех, кто уволен за недостоверное декларирование доходов, неурегулирование конфликта интересов, ведение предпринимательской деятельности или распределение госконтрактов в пользу родственников.

При этом, уточняет газета, есть риск, что при последующем трудоустройстве нарушитель может скрыть причину увольнения, так как сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не вносятся.



"Известия": техосмотр теперь и на видео

В минэкономразвития готовят поправки, предусматривающие обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобиля.

Как пишут "Известия", так власти намерены бороться с оформлением ОСАГО без проверки машины.

"Зачастую недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом", — поясняет газета.

Внести документ в правительство разработчики планируют этой осенью и рассчитывают на его принятие Госдумой уже в ходе осенней сессии.



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