СМИ России: Москва с напряжением ждет "кремлевский доклад" США

В обзоре российских СМИ 29 января:





Достиг ли Навальный своих целей

В Москве ждут последствий "кремлевского доклада"

Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей



"Ведомости": забастовка Навального



Газета "Ведомости" пишет об итогах акции протеста в поддержку "забастовки избирателей", организованной Алексеем Навальным. По словам оппозиционера, митинги состоялись в 118 городах России. Сам Навальный был задержан в Москве еще до начала акции.

Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков считает, что проведенная акция запустила "забастовку избирателей" и должна воодушевить волонтеров агитировать за бойкот выборов.

Однако эксперты считают, что Навальный недостаточно политизирует ситуацию. "Если объявляется всероссийская электоральная забастовка, то нельзя потом взять и провести какую-то демонстрацию с непонятной целью", — считает политолог Глеб Павловский. Последние полгода Навальный ничего не добавил к тому, чего он добился летом, считает эксперт, но при этом Навальный выполнил колоссальную роль, создав новую политическую сцену, по которой теперь "могут ходить [Ксения] Собчак и [Павел] Грудинин".

Цель акции Навального — создание информационного поля, говорит политолог Александр Кынев: "Власть попадается в ловушки Навального и за счет не самой адекватной реакции на деятельность его штабов дополнительно повышает информированность. И если власть считает, что стратегиями запугивания кому-то мешает, то происходит ровно обратное — она мультиплицирует эффект".

Впрочем, посчитать, как снизится явка, после этой акции невозможно, и это не имеет значения, полагает Кынев: "На кону публичная репутация избирательного процесса, которая складывается из регистрации кандидатов, того, как власть ведет себя с оппонентами и т. д. Кроме того, если нельзя повлиять на фамилию победителя, то можно сыграть существенную роль в распределении мест между остальными, потому что от этого зависит будущее партий. И кампания Навального точно на это влияет. Чем хуже выглядят разные игроки по результатам выборов, тем сильнее Навальный, который к выборам не был допущен".

"Коммерсант" и РБК: "кремлевский доклад



Конгресс США в ближайшие дни должен получить два документа, которые станут основой для возможного очередного ужесточения санкций против России, пишет "Коммерсант".

Это так называемый "кремлевский доклад" с новым списком граждан и компаний, в отношении которых могут ввести ограничения. И хотя сами по себе два доклада прямых санкций не предполагают, они создают масштабную группу риска и серьезно усложнят жизнь и работу попавших в списки физических и юридических лиц, пишет газета.

По данным источников "Коммерсанта" в Вашингтоне, в "кремлевском докладе" могут оказаться более 50 российских граждан, а с членами семей — до трехсот человек.

Согласно американскому закону "О противодействии противникам США посредством санкций", в документе будут идентифицированы "наиболее важные высокопоставленные политические деятели и олигархи в РФ, определяемые их близостью к российскому режиму и их чистым капиталом".

В Москве, пишет газета, с напряжением ждут обнародования "кремлевского доклада", в Кремле и МИДе сразу заявили о готовности ввести ответные меры. А по данным зарубежных СМИ, в Вашингтоне адвокаты и лоббисты крупных предпринимателей уже несколько месяцев пытаются воспрепятствовать внесению в доклад имен своих клиентов.

Самое резкое заявление по поводу последствий доклада сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин, отмечает "Коммерсант". По его словам, если США продолжат вводить санкции против России, это станет сигналом "объявления экономической войны": "Не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне".

Впрочем, угроза "кремлевского доклада" может быть преувеличена, пишет в статье на эту же тему газета РБК. Речь пока идет не о санкциях, а только о докладе с оценкой эффекта от потенциальных санкций. И те, кто полагает, что может стать потенциальной мишенью санкций, уже приняли меры предосторожности, а "все это лоббирование и консультанты — это просто шум", считает исполнительный директор управления долгового капитала развивающихся рынков Oppenheimer Фарход Иногамбаев.

"Опасающиеся попадания в список имели достаточно времени, чтобы критического или хотя бы серьезного удара ни для них, ни для их компаний не произошло", — согласен инвестбанкир одной из иностранных "дочек" в России. Значительного влияния на бизнес не будет, хотя, возможно, некоторые миллиардеры больше не смогут приезжать в места типа Нью-Йорка, Лондона или Монако, рассуждает он.

"Ведомости": "Таможня отберет добро"



Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом, рассказывает газета "Ведомости": в аэропорту их встречали таможенники, у которых уже был список их дорогих, но незадекларированных покупок. Среди попавшихся были и крупные бизнесмены, и госслужащие.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей — оба канала полноценно заработали в ноябре-декабре 2017 года. С этого времени было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника Федеральной таможенной службы.

Старший юрист "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Алексей Карчемов объяснил газете, что обмен информацией происходит довольно оперативно, поэтому после проставления иностранной таможней штампа о возврате НДС данные о человеке, его покупке и рейсе попадают и к российской таможне.