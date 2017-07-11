СМИ России: Кремль создает широкий фронт против Навального

В обзоре российских газет:

Кремль расширяет кампанию с Навальным

Москва готова выслать американских дипломатов

Банк "Югра" готовят к банкротству

Россияне не верят в выход из кризиса



"НГ": Навального вызывают на дуэль



Редакционный комментарий в "Независимой газете" посвящен возможной новой тактике властей по влиянию на сторонников оппозиционера Алексея Навального. В Кремле, допускает газета, скорее всего уяснили бессмысленность попыток воздействовать на сторонников Навального через телевидение, которое они или вовсе не смотрят, или считают враждебным своему лидеру. Поэтому власть наконец обратила внимание на Сеть, где множество энтузиастов давно ведут с Навальным заочную борьбу.



Газета обращает внимание, что уже можно проследить четкую корреляцию между прекращением попыток чернить Навального на федеральных каналах с настоящим всплеском критических нападок на него — прежде всего со стороны коллег по оппозиции. "Как этого Кремль смог добиться, остается загадкой, но кампания расширяется с каждым днем", — пишет газета.



К ней на днях, например, подключился небезызвестный Игорь Стрелков, называющий себя антипутинским патриотом. Он уже вызвал Навального на политическую дуэль, пообещав, что после нее люди поймут, кто это такой на самом деле. Один из главных вопросов Стрелкова — о невероятной везучести Навального, с которым власть все никак не может справиться, хотя за это время повергла десятки и сотни своих противников.



И если остальные заочные критики, которые уже выявили у Навального все его уязвимые места, скоро станут требовать от него очных дискуссий, то это, как представляется, будет означать, что данная кампания точно координируется, считает газета.



Однако "НГ" обращает внимание на то, что основными фанатами Навального являются молодые люди. А им трудно навязывать авторитеты со стороны, потому что в Сети они их теперь отбирают для себя сами.



"И хотя со временем от некоторых кумиров молодежь устает и отказывается, но за время до начала президентских выборов такого с Навальным явно не произойдет. А это значит, что информационное давление скорее всего будет лишь увеличивать его политическую мощь", — считает "НГ".



"Известия": зеркальный ответ на за горами?



Газета "Известия" пишет, что Москва может пойти на крайние меры в вопросе об изъятой в США российской дипломатической собственности. Как рассказал "Известиям" источник в МИД России, в качестве зеркальных мер планируется выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России.



К таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Газета отмечает, что не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.



Впрочем, газета пишет, что есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Но если и там компромисс не будет найден, то Москве придется пойти на подобные меры.



"К сожалению, за полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально, — приводят "Известия" слова замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова по этому поводу. — Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия — уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы — другого способа общения с Россией быть не может".



"Ведомости": "Югре" прописали санацию?



Газета "Ведомости" пишет о введении временной администрации в банке "Югра" и наложении моратория на удовлетворение требований его кредиторов на три месяца. Издание называет это одним из крупнейших банковских крахов. Банк "Югра" входит в топ-30, а по величине вкладов занимает 15-е место с 181,8 млрд рублей. Почти все деньги застрахованы, а Агентство по страхованию вкладов, которое и станет временной администрацией "Югры", оценило предстоящие выплаты вкладчикам в рекордные 169,2 млрд рублей.



Газета пишет, что происходящее в банке давно беспокоило регулятора. Зампред ЦБ Василий Поздышев объяснил решение передать банк под управление АСВ признаками того, что на протяжении последних нескольких месяцев "Югра" сдавала недостоверную отчетность, формально выполняла предписания регулятора, манипулировала с вкладами населения и из нее выводили активы. Кредитовала "Югра" в основном нефтяной и строительный секторы и недвижимость. На этих отраслях специализируется основной владелец банка Алексей Хотин и его отец Юрий.



Издание приводит несколько мнений, касающихся дальнейшей судьбы "Югры". Так, президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков рассчитывает, что "Югра" будет санирована при помощи ЦБ и кредиторы выйдут из этой истории без потерь. Надеется на выздоровление банка и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.



Газета РБК в статье на эту же тему со ссылкой на оценки юристов пишет, что у "Югры" два варианта: санация или отзыв лицензии. Какой сценарий выбрать — решает ЦБ, исходя из экономической целесообразности.



Также РБК не исключает, что руководству и собственникам банка может грозить уголовное преследование. В частности, в Центробанком направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка.



При этом РБК отмечает, что согласно сложившейся в России практике собственники и руководство банков, подвергшихся крайней мере ЦБ, зачастую предпочитают покидать страну во избежание проблем с правоохранительными органами.



Впрочем, в самом банке "Югра" обвинения в свой адрес не признают. "Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время, — заявил в ответ на запрос РБК президент банка "Югра" Алексей Нефедов



"НГ": с надеждой на чудо



Росстат и Высшая школа экономики представили шокирующие, по мнению "Независимой газеты", опросы россиян, в которых доминируют негативные оценки текущей экономической ситуации. Об ухудшении своего материального положения за последний год заявили 35% респондентов, тогда как об улучшении — вчетверо меньше. Позитивно оценивают перемены в экономике лишь 15% россиян. А негативно — в два с половиной раза больше. Такое преобладание негативных оценок среди граждан, отмечает "НГ", ярко контрастирует с оптимистическими заявлениями руководителей государства.



При этом наиболее пессимистично настроены сегодня люди в возрасте 30-49 лет, то есть наиболее активная, работающая часть населения, добавляет гендиректор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов.



"Это связано с тем, что именно работающие граждане в большей степени осознают реальное положение дел. Цифры показывают, что люди ждут улучшения своего положения в последующие 12 месяцев. Но при этом не делают крупных покупок и ничего не сберегают.

Таким образом, подобные ожидания — не уверенность в завтрашнем дне, а надежда на чудо", — полагает эксперт.