СМИ России: Кремль ищет Путину соперницу на выборах

В обзоре российских газет:





Минэкономразвития увидело гребень волны

Ксения Собчак — идеальный кандидат в президенты?

Санация "Открытия" окажет колоссальное влияние на рынок

Визиты Путина как сигнал местным элитам

"Коммерсант", "Ведомости": перед выборами экономика завершила спад?



Экономика России завершила спад и с лета 2017 года находится в "начале восходящей фазы кредитного цикла". Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2018-2020 годы, разработанном минэкономразвития. К 2020 году, пишет "Коммерсант", экономисты надеются вернуться к среднемировым темпам роста — 3,1% прироста ВВП.



Однако достаточно достоверных индикаторов фазы цикла спада или роста экономики не существует, отмечает издание. А устойчивость этого тренда можно проверить только на практике. Тем не менее и базовый, и целевой варианты прогноза ведомства построены на предположении о том, что выход на восходящую фазу цикла — реальность.



В качестве мощных положительных факторов, "отменить действие которых невозможно", "Коммерсант" называет положительную реакцию бизнеса на стабилизацию инфляции в 2018-2019 годах и предполагаемый бум жилищного строительства, ипотеки и стройиндустрии.

Как следует из расчетов минэкономразвития, уточняют "Ведомости", ускорение экономики связано с ростом инвестиций, пересмотром цен на нефть и стремительным повышением зарплат в 2018 году.



Цена барреля Urals в 2017 году составит $49 вместо ожидавшихся ранее $45,6, в 2018 году снизится до $43,8, что все равно выше апрельского прогноза в $40,8. Сильнее увеличиваются в прогнозе и реальные зарплаты (в 2018 году — на 3,9%), а вместе с ними доходы населения вырастут на 2,1%. Но в 2019-2020 годах динамика доходов вновь вернется к слабому росту немногим более 1%.



Основная ставка в новом прогнозе сделана на инвестиции — именно они должны разогнать рост экономики выше 2% уже в 2017 году и этот темп не сбросить. Но оснований для такого роста ни инвестиций, ни экономики нет, предупреждают эксперты "Ведомостей".



Факторы низкой базы, укрепления рубля, роста цен на нефть перестали влиять на экономику, а потребление и банковское кредитование остаются слабыми. Динамика спроса в августе уже подорвала надежды промышленников на восстановление роста выпуска, следует из опросов Института Гайдара. Они показывают, что темпы роста производства остаются околонулевыми, заключают "Ведомости".



"Ведомости": "Путину нужна женщина"



Кремль ищет женщину-политика, которая могла бы стать конкуренткой Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.



Рассматривается 5-7 кандидатур. По словам собеседников газеты, три из них из "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.



Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации. "Идеальный вариант — Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, — пишут "Ведомости" со ссылкой на еще один источник, близкий к администрации, — умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она".



Участие женщины в выборах 2018 года сможет разнообразить сценарий и выстроить хоть какую-то драматургию, рассуждает политолог Константин Калачев.



Но пока один из наиболее реалистичных вариантов — участие в кампании старой гвардии, лидеров парламентских партий; любые другие кандидаты уже начали бы деятельность, скептичен сотрудник Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин. Тем не менее участие женщины привлекло бы внимание к выборам президента и показало бы, что кампания не будет женоненавистнической, заключает он.



"Новая газета": ЦБ меняет ситуацию на финансовом рынке



Став акционером "Открытия", Центробанк серьезно изменит ситуацию на финансовом рынке, предполагает "Новая газета". "Это беспрецедентный случай в истории российской банковской системы", — отмечает издание.



Еще три месяца назад "Открытие" занимал шестое место по объему активов (2,68 трлн рублей, или около $45,8 млрд) и был крупнейшим частным банком в стране. В холдинг также входят Рокетбанк, Росгосстрах, банк "Траст" и другие финансовые, страховые и инвестиционные компании, напоминает газета.



Основной причиной кризиса ликвидности в "Открытии" называют несостоятельность бизнес-модели банка, которая до последнего момента строилась на агрессивном поглощении активов.

Насколько эффективным будет новый механизм санации, пока не ясно, отмечает издание, уточняя, что в большинстве стран роль санатора выполняют не центробанки, а другие структуры. А обилие функций, которые перешли к российскому ЦБ за последнее время, может оказаться неподъемным для одного регулятора.



Вызывают беспокойство экспертов "Новой газеты" и перспективы дальнейшей концентрации банковского рынка в руках государства. В рамках процедуры санации ЦБ становится собственником и управляющим крупнейшего частного банка.



"Концентрация в руках государства банка из топ-10, притом что это не последний случай такой санации, окажет колоссальное влияние на рынок", — считает глава банковского направления компании ФБК Алексей Терехов.



После оздоровления "ФК Открытие" должна быть продана на открытом аукционе, но когда и на каких условиях — неизвестно, заключает газета.



"Ведомости": парадный объезд регионов



Владимир Путин завершает турне по регионам, где 10 сентября пройдут прямые выборы губернаторов. 1 сентября он посетит Ярославскую область, где в губернаторы баллотируется бывший сотрудник службы безопасности президента Дмитрий Миронов, подтвердили два близких к Кремлю собеседника "Ведомостей". Газета отмечает, что это будет уже третий визит Путина к Миронову. Последний раз президент был в Ярославле в конце апреля 2017 года.



"Ни один другой выборный регион не удостоился такого внимания", — комментируют "Ведомости".



Визиты Путина перед выборами — недвусмысленный сигнал местным элитам, что не надо раскачивать ситуацию в регионе, считают политологи. С другой стороны, отмечают собеседники "Ведомостей", несмотря на непростые отношения Миронова с местными элитами, на его результате на выборах это не скажется: рейтинг его устойчив и он может уверенно победить в первом туре. А поездку Путина в Ярославль они объясняют участием президента в форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России".



С апреля Путин побывал у 10 из 11 своих выдвиженцев, которые идут на выборы впервые. К трем из пяти региональных лидеров, которые идут на второй губернаторский срок, президент не поехал: с Сергеем Жвачкиным из Томской области, Владимиром Волковым из Мордовии и Валерием Радаевым из Саратовской области он встретился в своих резиденциях в Сочи, Кремле и Ново-Огареве.



По одной из версий, пишут "Ведомости", все три врио губернатора, к которым Путин не поехал, несимпатичны руководству администрации президента. По другой — все трое просто сложившиеся главы регионов, проблем на выборах у которых быть не должно.



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