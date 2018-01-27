27.01.2018, 13:00

СМИ России: Китай нашел способ достичь военного превосходства над США

 (25)
Lenta.ru
EST
СМИ России: Китай нашел способ достичь военного превосходства над США
Foto: Imre Sooäär / Facebook

В Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) надеется в скором времени достичь военного паритета с США, пишет со ссылкой на доклад НОАК издание South China Morning Post.

95 процентов отобранных специалистов имеют ученые степени и хорошо знакомы со сферой управления боевыми роботами. Сделать Китай ведущей мировой державой в области военных вооружений в июле 2017 года призвал председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Академии военных наук страны.

Как отметили занятые в проекте ученые, Китай может получить глобальное лидерство в вооружениях, если ему удастся совершить прорывы в области квантовых технологий. Это, по их мнению, позволит взламывать коды шифрования противника, создать новые виды спутников и принципиально иные средства вооружения.

В июле 2017 года Си Цзиньпин, принимая военный парад на базе Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, заявил, что ”НОАК обладает уверенностью и способностью к победе над любым захватчиком и защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны”.

Читайте также:
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
85 000€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
120 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
174 900€
Tallinn, Квартира
424 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии