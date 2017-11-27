СМИ России: избиратели боятся, что Путин не пойдет в президенты

В обзоре российских газет:





Зачем Кремлю кандидат от бизнеса?

Ситуацию со СМИ-инагентами еще можно отыграть назад?

Путину придется ответить за свои обещания

День народного единства станет "черной пятницей"?



"Ведомости": кандидат от бизнеса



Газета "Ведомости" разбирается в том, зачем Кремлю в качестве кандидата на выборы-2018 понадобился уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.



Как объяснил сам Титов, его главная задача на выборах — продвижение "Стратегии роста", экономической программы, подготовленной Столыпинским клубом и представленной президенту в мае.



Политолог Михаил Виноградов не исключает, что выдвижение Титова связано с желанием уравновесить на аппаратном уровне экономическую программу руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.



Выгода для Кремля от участия Титова в выборах — по крайней мере, в качестве альтернативы другим либеральным кандидатам — не очевидна, замечает эксперт, омбудсмен вряд ли будет способен вести экспансию за пределами своей ниши и перехватить голоса оппозиционно настроенных избирателей.



Власть понимает неизбежность реформы партийной системы, актуальным остается вопрос создания дееспособной правой партии, и Партия роста — в числе претендентов на эту роль, говорит политолог Александр Пожалов.



Конечно, кремлевского чиновника Титова трудно воспринимать как оппозиционера, но от "кандидата бизнеса" этого и не требуется, полагает эксперт. Зато ему проще формировать повестку, важную для делового сообщества.



Дебют Титова может быть успешным при стечении ряда обстоятельств, считает политолог Валерий Соловей и напоминает, что похожее удачное стечение обстоятельств позволило миллиардеру Михаилу Прохорову хорошо выступить на выборах в 2012 году и получить около восьми процентов голосов



"Известия":зеркальные ответы



Ситуацию с регистрацией российских и американских СМИ в качестве иностранных агентов еще можно отыграть. Для этого власти США должны отменить решение по поводу RT America и Sputnik.



Об этом газете "Известия" рассказали в Совете Федерации и Госдуме. Парламентарии подчеркнули, что российские меры были абсолютно зеркальными, а возмущение из-за океана, где полагают, что Москва ответила асимметрично, совершенно не поддается логике.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, надо разбираться в первую очередь не в том, был ли российский ответ зеркальным, а в том, почему Москве пришлось пойти на такие шаги.



Политик в комментарии "Известиям" отметил, что американцы перенесли конфронтационный порыв с дипломатии и других традиционных площадок на СМИ и создали ситуацию своими руками.



Андрей Климов пояснил: основная разница между российским и американским законами в том, что США "уже реализовали свои угрозы", а Россия лишь направила уведомления проектам "Голоса Америки" и Радио "Свобода".



Теперь Министерству юстиции РФ предстоит решить, кто получит статус иноагента и кому необходимо "скорректировать свою работу".



"Никто не предлагает американцам менять контент. Речь лишь о том, что они должны разъяснять гражданам, в интересах кого, например, работает Радио "Свобода", — объясняет Климов.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также заверил "Известия", что российский закон о СМИ-иноагентах — "зеркальный".

Он подчеркнул, что у российских законодателей не было в планах менять законодательство в области СМИ таким образом и что документ возник как "мера реагирования", когда США вынудили RT зарегистрироваться в качестве иноагента.



"Коммерсант": Путин как "новый" президент



Политические настроения жителей крупных российских городов такие же неустойчивые, какими они были в начале 1990-х годов, пишет в свежем номере газета "Коммерсант".



Большинство граждан не видит альтернативы Владимиру Путину, но интерес к политике после думских выборов 2016 года продолжает падать, поэтому явка может оказаться ниже той, на какую рассчитывают в Кремле.



К таким выводам пришли политические психологи МГУ, попытавшись выявить "образ власти", который складывается у москвичей и жителей городов-миллионников перед президентскими выборами.



Обществу, как показали исследования, нужна "внятная политическая стратегия", эффективность власти и ее профессионализм.



От Владимира Путина ждут не только отчета о выполнении обещаний, которые он давал в семи предвыборных статьях 2012 года.



Газета приводит слова завкафедрой МГУ Елены Шестопал: "Нужно будет объяснить, почему выполнено не все, и предложить на будущее то, что будет как-то соотноситься с запросами общества".



Путин в этот раз должен побеждать как "новый" президент, которому придется управлять страной в новых условиях и заново завоевывать сторонников, считают эксперты МГУ.



При этом Владимир Путин воспринимается сейчас позитивнее, чем перед кампанией 2012 года, и политпсихологи связывают это не только с внешнеполитическим фактором.



Часть граждан и элита при одной мысли, что "Путин откажется от участия в выборах", испытывают страх от возможных последствий такого решения. Поэтому за кандидата Путина готовы голосовать 63,8% опрошенных, отмечает газета.



"Известия": устали экономить



Газета "Известия" подводит итоги дня распродаж "черная пятница", который проводился в пятый раз. В 2017 году почти 20 млн человек купили товары со скидкой до 90%. В прошлом году таких удачливых было в пять раз меньше, пишет издание.



Это увеличило выручку до 30 млрд рублей, рассказал "Известиям" организатор мероприятия, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.



Увеличение количества покупателей произошло за счет впервые присоединившейся стационарной розницы.



Включение стационарных точек в акцию сказалось как на количестве покупателей, так и на общей выручке. Драйвером роста оказался такой сегмент, как одежда, — здесь скидки доходили до 90%, а выручка относительно обычного дня выросла в шесть раз.



Скидки на товары бытовой техники и электроники достигали 15%, а выручка по сравнению с обычным днем здесь увеличилась в 3,5 раза. В категории детских товаров оборот возрос в 10 раз за день.



В этом году организаторы уличили в хитрости лишь 2,3% магазинов из топ-1000, которые сначала подняли цены перед "черной пятницей", а затем предложили покупателям скидки, пишет газета.



Алексей Федоров отметил, что в перспективе день распродаж следует перенести на 4 ноября — День народного единства. По его словам, в Америке "черная пятница" приурочена к Дню благодарения. В России необходимо поступить аналогично, чтобы покупателю легче было ассоциировать распродажи с праздником.



Гендиректор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов отметил, что резкий рост продаж в "черную пятницу" следует связывать с тем, что люди устали экономить.